55-årig ville se 12-årig pige nøgen

En 55-årig mand er dømt for at sende krænkende beskeder til en person, han troede var en 12-årig pige. Foto: Arkiv

Politi En voksen kvinde lod som om hun var 12 år gammel, men det stoppede ikke en 55-årig mand fra Rødovre i at sende blufærdighedskrænkende sms’er.

Af André Bentsen

Den 30. april tikkede der pludselig en SMS ind på telefonen hos en kvinde fra København. Afsenderen var ikke en hun kendte, men viste sig at være en 55-årig mand fra Rødovre. Hun skrev tilbage, at der vist var tale om en fejl, men alligevel fortsatte beskederne med at komme.

For at stoppe det, skrev hun, at hun kun var 12 år, men det fik den modsatte effekt, for det skærpede åbenbart afsenderens interesse.

I stedet tog meddelelserne en drejning, der gav kvinden mistanke om, at en børnelokker var ude med snøren.

Hun besluttede sig til at efterprøve sin mistanke og svare under foregivende af at være 12 år. Mistanken manifesterede sig de følgende dage, hvor det accelererede, afsenderen efterspurgte nøgenbilleder og sendte så utvetydige seksuelle tekster, at hun anmeldte sagen til politiet den 3. maj.

Dagen efter rykkede efterforskere fra Københavns Vestegns Politis særlige overgrebsgruppe ud og anholdt afsenderen, som viste sig at være en 55-årig mand fra Rødovre.

I går – onsdag den 16. september – idømte Retten i Glostrup ham 20 dages betinget fængsel for krænkelserne:

”Retten fandt det bevist, at krænkeren troede, det var et barn, han skrev til – og det skyldes udelukkende kvindens mistanke, ageren og politianmeldelse. Retssystemet prioriterer krænkelser af børn, og hun gjorde det rigtige, så politiet hurtigt kunne få ham pågrebet,” siger anklager Søren Yde Halse, Københavns Vestegns Politi.

I strafferetlig forstand dømte retten ham for et såkaldt ’putativt forsøg’. Det vil sige, at retten anser, det var hans hensigt at krænke, hvad han selv troede var en 12-årig pige – selvom hun slet ikke eksisterer, og der derfor ikke var et reelt offer.