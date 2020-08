Hvis vi skal redde velfærdsstaten, skal vi redde ældreplejen, mener Marianne Christensen (Ø)

Debat Ligesom så mange andre er jeg rystet over de optagelser, der viste overgreb på plejehjemsbeboere. Rystet men ikke overrasket. Man kan ikke udsulte en sektor i årevis, og så forvente, at det ikke får konsekvenser.

Af Marianne Christensen, Medlem af social- og sundhedsudvalget, Enhedslisten

Selvfølgelig er stress, lav status og lille løn ikke en undskyldning for at begå overgreb på borgerne. Men hvordan er man så kommet dertil? Mange års nedskæringer på kommunerne og nedprioritering af velfærden, nedskæringer på uddannelserne, for få kollegaer og for lidt tid har skabt en ældrepleje, hvor det kan ske.

Men det er ikke noget der kan løses ved at fjerne en ledelse eller fyre enkelte medarbejdere. Det nytter ikke at skælde ud på personalet, der begår overgrebene.

Det er dem der har gjort plejesektoren til et umenneskeligt sted at leve og arbejde i, der har skylden.

Vi skal redde ældreplejen, hvis vi vil redde vores velfærdssamfund.