”Vi kan håndtere op til 1500 tilskuere”

Mere eller mindre tomme haller kan ødelægge dansk eliteishockey, frygter Mighty Bulls direktør. Foto: Brian Poulsen / arkiv

Direktør for Rødovre Mighty Bulls, Morten Nielsen, mener, at RMB og Rødovre Centrum Arena kan have op til 1500 tilskuere uden yderligere fare for smittespredning. Regeringen har nævnt, at tilskuertallet kan blive sat til 500. ”Lige meget, hvordan man vender og drejer det, så får den seneste udvikling store økonomiske konsekvenser for idrætten,” siger direktør for DIF Morten Mølholm Hansen.

Af Peter Fugl Jensen