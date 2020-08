Der bliver ikke lukket skoler og aflyst ting i Rødovre, der er hårdest ramt i hele landet med coronasmitte. "Men vi skal passe bedre på hinanden," siger borgmesteren. Foto: Brian Poulsen

Cor Med 16 nye registrerede smittede inden for de sidste syv dage, er Rødovre nu den by i Danmark, hvor der er flest smittede målt per 100.000 indbyggere. Alligevel er der endnu ikke varslet ekstra sikkerhedstiltag i Rødovre. "Vi er i alarmberedskab og i dialog med sundhedsmyndighederne, hver time, men lige nu skal vi bare passe på hinanden," understreger borgmester, Britt Jensen (S).

Af André Bentsen

Ifølge tal fra Statens Serum Institut har Rødovre Kommune nu 39,4 coronasmittede pr. 100.000 indbyggere, imens Aarhus, der ellers længe har været epicenter for smitterisiko og strenge forholdsregler, ‘blot’ har 29,4 smittede.

Det fik onsdag morgen Rødovres borgmester, Britt Jensen, til igen at opfordre alle til at holde god håndhygienje og bruge sprit, samt holde afstand. Umiddelbart bliver der nemlig ikke iværksat særlige sikkerhedsforanstaltninger i Rødovre, som man så det i Århus, hvor skoleelever blev forment adgang til skoler og gymnasier.

“Vi er i dialog med sundhedsmyndighederne time for time. Vi skal ikke holde skoleelever hjemme eller oprette et testcenter, men kommer der en anden anbefaling, så er det det vi gør,” siger Britt Jensen (S).

Onsdag morgen gav hun en kort forklaring på, hvorfor man ikke må gå i panik over den nye situation.

“Det er spredt ud over hele kommunen. Problemet er, at man sammenligner æbler og bananer. Den enhed man bruger til at sammenligne med gør, at vores lille kommune, der har mange mennesker, ser meget hårdt ramt ud. Men det er vigtigt at huske proportionerne. Der skal kun 8 borgere til, så er vi over grænsen. Vi har 16, som inden for en uge er blevet testet positiv, så vi vidste godt, at vi ville ende der, fordi flere ville blive testet, men det holder sig inden for den forventning vi har,” siger Britt Jensen.

Ikke behov for mere sikkerhed

Hun afviser, at kommunen lige nu vil iværksætte yderligere tiltag for at bekæmpe smittespredning.

“Der er ikke noget ekstra at gøre. Vi er ikke ramt på personalegrupper, eller udsatte borgere. Ingen skoler eller institutioner. Vi er i alarmberedskab, det er helt sikkert, og alle er samlet løbende og i dialog med myndighederne, men vi er nede på så lavt et niveau, at der ikke er grundlag for yderligere tiltag,” siger hun og fortsætter:

“Vi ligger også under nogle af de tal fra foråret. Det var en værre situation. Vi tager stigningen i antal smittede alvorligt og vi har naturligvis genaktiveret vores interne corona-beredskab. Vi samarbejder tæt med Styrelsen for Patientsikkerhed, der har ansvaret for opsporing af de konkrete smittetilfælde, og vi følger de vejledninger vi får.”

Rødovre har da heller ingen smittede på plejehjem eller blandt personalet i ældreplejen.

“Og meldingen fra sundhedsmyndighederne er, at vi ikke skal foretage os yderligere i relation til smittetallet,” siger Britt Jensen, der opfordrer alle til at huske hinanden på at holde afstand, holde god håndhygiejne og bruge sprit.”