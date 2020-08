Vær omhyggelig med sengevalget – det kan betale sig

SPONSORERET INDHOLD Sengen er nok det møbel, vi tilbringer flest timer på om dagen. Det giver derfor god mening, at det er en stor fordel at sætte tiden af til at udvælge den helt rette seng. Men mange danskere prioriterer ikke deres seng så højt, som de måske burde, og ofte er dette på grund af manglende viden eller ressourcer. Men hvordan bliver man klogere på sengen?

De fleste er klar over, at det er vigtigt at få en god søvn. Det kan have en rigtig stor effekt på ens humør, men også ens helbred. Alligevel er der mange, der vælger at købe den billigste model. Hvordan kan det være?

Senge kan være dyre, og da mange har en tendens til at lægge større vægt på indretningen i de værelser, som gæsterne ser, bliver sengen ofte overset. Den skal bare virke og helst ikke ødelægge budgettet. Men det er en god idé at betragte sengen som en investering i sin søvn og dermed også sit helbred.

Det kan også være, du allerede godt er klar over alle fordelene ved en god seng, men ikke ved, hvor du skal lede efter den. Her er der heldigvis masser af hjælp at hente på nettet. Læs mere her for at finde ud af, hvordan du finder frem til den helt rette seng til dig og dine behov.

Hvilken sengetype skal man vælge?

En seng er ikke længere blot en madras og ben. Der findes et væld af forskellige typer af senge i dag, og det betyder også, at det er nemmere end nogensinde før at få den helt optimale nattesøvn – hvis man altså ved, hvad man skal vælge.

Skal det være en kontinental- eller elevationsseng? Eller måske en sovesofa til den lille bolig? Der er mange valgmuligheder, og det kan godt gøre det svært at finde ud af, hvad der er bedst. Man har selvfølgelig altid en interesse i at finde et produkt, der forbedrer søvnen, men man kan også ende med at blive så forvirret og frustreret, at man er fristet til at bare at få købt noget for at få det overstået.

Hvis man sørger for at følge en udførlig guide til den rette seng, behøver det dog ikke at være så svært og frustrerende. Det gælder nemlig bare om at vide, hvad det er, man skal være opmærksom på. Folk har forskellige behov, og derfor er det også vigtigt at huske på, at den rette seng for nogle ikke nødvendigvis er den rette seng for en selv.

Størrelse, hårdhed og ventilationsevne er alle relevante faktorer at holde øje med, når man er på sengejagt. Det er nemlig vigtigt, at sengen ikke er for lille, da det kan betyde, at man ender med at ligge i ubehagelige stillinger, der leder til en søvn med mange afbrydelser. Hårdhed hænger sammen med ens vægt, hvor man typisk har brug for en hårdere seng, hvis man vejer mere. Den er dog også relevant at være opmærksom på, hvis man har problemer med for eksempel ryggen. Og sidst, men ikke mindst er ventilationsevnen vigtig især for dem, der har det med at få det varmt, når de sover.

Din søvn påvirker hele din dagligdag

Din sengs kvalitet kan i høj grad ende med at påvirke din søvn. Og kvaliteten på din søvn kan ende med at påvirke både dit helbred, men også hvordan du klarer dig i dit daglige liv. En god seng er altså ikke blot et godt valg for at ligge behageligt om natten – den er en investering i dit helbred og din trivsel. Den har derfor en større værdi og effekt, end de fleste tildeler den.

De fleste kender nok til nogle af de mest almindelige symptomer, der kommer fra mangel på søvn eller søvn af dårlig kvalitet. Det kan hurtigt gå ud over humøret, koncentrationsevnen og energiniveauet. Det kan betyde en dårlig og uproduktiv dag på arbejdet eller en dag, hvor man ikke kan følge med i undervisningen på studiet. Normalt kan man godt klare sig gennem disse dage en gang i mellem, men hvis de bliver for hyppige, kan det begynde at efterlade store spor på ens hverdag. Dårlige karakterer eller en advarsel fra lederen kan hurtigt blive til en realitet.

Men dårlig og for lidt søvn kan også lede til mere alvorlige helbredsmæssige udfordringer. Søvnrelaterede helbredsproblemer kan godt snige sig ind på en, og det er derfor en god idé at komme dem i forkøbet. Problemerne kan både være fysiske og mentale og desuden svære at rette op på igen. Der er altså god grund til at bruge lidt ekstra tid på at være omhyggelig med sengevalget.

Brug de rette ressourcer og sæt tiden af til at finde en rigtig god seng. Det behøver ikke at tage lang tid, hvis du følger de rette råd, og du vil kunne betragte din seng som en god, langsigtet investering i din søvn.