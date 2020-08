Troels Brøns ”Det ser spændende ud”

Sophia Lind og RHs håndbolddamer er klar til endnu en sæson i 1. division. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Den erfaring vi fik sidste sæson, håber jeg vi kan tage med os i den kommende sæson, og jeg er meget fortrøstningsfuld, og tror vi kan bevæge os et par streger længere op i rækken, og det er jeg faktisk ret sikker på at vi gør, siger Rødovre HKs træner Troels Brøns.

Af Flemming Haag

Rødovre HKs 1. divisionsdamer spiller den første kamp i den nye sæson den 6. september på hjemmebane mod Bjerringbro FH.

Efter en godkendt sæson, lykkedes det Rødovre HKs unge talentfulde mandskab, at stoppe den ”elevator” tilværelse, som har været kendetegnende for Rødovre HKs håndbolddamer i en årrække, hvor det har vekslet mellem 1. og 2. division.

Målsætningen inden sidste sæsonen var at blive i 1. division, og det lykkedes. Holdet fortjente at blive, for der er mange dygtige og talentfulde spillere på holdet.

Den erfaring de unge spillere har fået i sidste sæson, kan tages med til den kommende sæson, så målsætningen for den kommende sæson, må være en placering, uden for de tre nedrykningspladser.

RHs træner Troels Brøns siger om den kommende sæson.

”Den ser spændende ud, og jeg er ret sikker på med det hold vi har, hvor største parten af spillerne fra sidste år fortsat er med gør, at vi har en god grundstamme, så vi kan bevæge os et par streger længere op i rækken, og det er jeg faktisk ret sikker på at vi gør.

Den erfaring vi fik sidste sæson, håber jeg vi kan tage med os i den kommende sæson, og jeg er meget fortrøstningsfuld” siger RH træneren.

Kvalificeret tilgang.

”Vi har fået tilført nogle fine spillere”, siger Troels Brøns. ”Signe Georgi og Nikoline Brøns er begge kommet fra Ajax og Nicol Leonhardt er kommet til fra Lyngby. Vi har fået to nye målvogtere, Ida Thrane fra HIK og Donja Jetten, som har spillet i den hollandske liga. Nu har fire målvogtere, hvor vi i sidste sæson kun havde to målvogtere til to hold, og det skærper konkurrencen, og vi er ikke længere så sårbar på målvogter pladsen, hvis vi løber ind i skader” vurderer Troels Brøns.

Stor profil ude i den kommende sæson.

”Anne Jagd som var vores helt store profil i sidste sæson, er desværre ude med en korsbåndsskade. Signe Schultz og Katarina Juul Hansen er stoppet” siger Troels Brøns, ”men Katharina Juul Hansen fortsætter som en del af teamet omkring 1. divisionsholdet”.

Turneringsstart den 6. september.

Rødovre HK lægger ud mod Bjerringbro FH, søndag den 6. september, i Rødovre Stadionhal. ” Det er en OK modstander at lægge ud imod, vi er fortrøstningsfulde, og vi glæder os rigtig meget til at komme i gang.

Jeg ser Bjerringbro FH som et af de hold, der sammen med Ringkøbing, EH Aalborg og SønderjyskE skal spille om oprykning. Bjerringbro FH har fået tilgang af nogle meget gode spillere, så de har et hold der kommer til at spille med i den sjove ende”, slutter RH træneren.