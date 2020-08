Træt af standardsvar til cyklisterne

Der kommer ikke til at gå lang tid, før cyklisterne igen tiltvinger sig adgang til stien, mener Liberal Alliance. Foto: Privat

læserbrev Som læsere af RLN formodentlig har kendskab til, har cykelbroen over Jyllingevej nu været revet ned i vel fire til fem år.

Af Erik Hansen, Liberal Alliance

Alle henvendelser til kommunen medfører et standardsvar om, at det er DONG, HOFOR eller lignende (altså en offentlig institution), som skal reetablere broen, men at vi, Vestvoldens mange cyklister, må vente lidt, da der i samme forbindelse skal nedgraves et-eller-andet rør/ledning eller tilsvarende.

Som det fremgår af billedet, så er dette arbejde fuldført for flere uger siden – og som tidligere, har cyklisterne lavet hul i hegnet, så man nu kan cykle frem og tilbage, ligesom i gamle dage; hyggeligt.

Til gengæld er der ingen, som i nul, tegn på, at opsætning af broen er undervejs.

Med den tidligere benyttede ligegyldighed overfor borgerne, læs skatteyderne, vil jeg desværre ikke

blive overrasket, hvis broen hverken er tegnet, bestilt eller under fremstilling.

Med en hel masse held vil broen nok være klar til jul. Spørgsmålet er bare, hvilket år?

PS – til udførerne; Lad nu være med igen at blive fornærmet over, at vi cyklister selv har skaffet os adgang til stisystemet.

Tro mig – nye tiltag til adgangsbegrænsning vil forventeligt blive mødt på samme måde.