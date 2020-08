Topscorer langtidsskadet

RHs topscorer Anne Jagd, er ude den kommende sæson med en alvorlig knæskade. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Rødovre HKs talentfulde topscorer Anne Jagd, er ude hele den kommende sæson, med en alvorlig knæskade.

Af Flemming Haag

I sidste sæsonens sidste kamp mod Bjerringbro FH, fik Anne Jagd et skub i forbindelse med en afslutning fra fløjen, og landede med tydelige smerter i knæet. Det resulterede i det værst tænkelige, et ødelagt korsbånd og et læderet ledbånd. En skade der tager cirka et år, så det er desværre forbi med håndbold for Anne Jagd, i den kommende sæson.

Anne Jagd blev med 96 scoringer i 23 kampe, sit holds topscorer i sidste sæson, og blev efter en fantastisk sæson, kåret som årets spiller i Rødovre HK.