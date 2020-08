Tørre tæsk!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Jeg kan ikke lade være med at nævne noget skræmmende. I 2018 var der 38.000 kvinder, der blev udsat for vold i hjemmet. Det er rigtigt ubehageligt og kan ikke få opmærksomhed nok!! INDISKUTABELT!

Af Chrummer

Men i samme periode var der 19.000 mænd, som blev udsat for vold i hjemmet. Dem hører vi så ikke noget om. Det er så åbenbart helt i orden.

Da vi alle skulle arbejde hjemmefra, steg antallet af anmeldelser om vold i hjemmet. Straks tilførte regeringen flere penge til psykologhjælp til voldsramte kvinder.

Mændene fik ikke så meget som en bøjet 2 krone.

I sidste uge vedtog regeringen at bevillige yderligere 50 millioner kroner til flere pladser på krisehjem for voldsramte kvinder. Helt præcist 16% flere pladser.

Igen: Ikke en bøjet 2 krone til mændene.

Der findes faktisk overhovedet ikke noget tilbud fra det offentlige for voldsramte mænd.

Har konen banket livet ud af sin husbond, så må han tage på Mændenes Hjem – hvor man så lige må kæmpe for en plads med alkoholikere, narkomaner og hjemløse. Og skulle konen komme forbi og dele en håndmad

mere ud – så gør hun bare det. Døren er åben.

Er du mand og får du bank af konen? Ja, så må du sgu klare det selv – og husk lige på, at man ikke må slå på kvinder.

Der er altså 19.000 mænd, som nok ikke er enige i, at kvinden skulle være det ”svage” køn.

Jeg ved godt, at der sikkert er flere end 38.000 kvinder, der er ramt af vold i hjemmet. De tør

ikke anmelde det. Men jeg vil altså mene, at ”mørketallet” for voldsramte mænd, som ikke melder volden, er noget større. Det er ikke så tit, at Benny fra Bodegaen praler med sit blå øje, som noget konen har tildelt ham.

Men jeg kan da godt forstå, at de 19.000 ”svagpissere” af mænd, som får på tæven af konen må klare sig selv. De ender vel alligevel som alkoholikere, narkomaner eller hjemløse. Så hvorfor spilde penge på et krisehjem til mænd?

Og hvad skal en mand med en psykolog, hva’?

Helt ærligt, rigtige mænd går sgu da ikke til psykolog. Der er sgu da ikke det problem, som mænd ikke kan fortrænge og/eller løse selv. Og så er der vel en årsag til at konen banker ham, ikk’?

Tænk lige på det! Han har sgu da helt sikkert SELV været ude om det. Han har vel bollet uden om, eller set fodbold søndag eftermiddag og drukket 2 dåsebajere. Måske har han endda glemt en kogevaske eller glemt at hente ungerne. Eller begge dele. Og så tjener han måske for lidt.

Han fortjener vel et par på snotten. Det er da bare dejligt at se, at kvinderne tager sagen i egne næver og lige får banket stodderen på plads og får ham fortalt, hvilken kanal TV’et skal stå på.

Det kan vel ALDRIG blive samfundets problem, at han er et skvat!

Hør nu bare efter, hvad konen siger til dig og skal du partout være øretæve-

indbydende, så husk at dukke dig, så du ikke også belemrer akutmodtagelsen.

Havde jeg skiftet ”mænd og ham ” ud med ”kvinder og hende” i de sidste 2 afsnit, så var jeg blevet kastreret og stenet på Damhusengen, men så er det jo godt, at jeg blot ”håner” de 19.000 voldsramte mænd, for hvem bekymrer sig om dem?!

Med al tydelighed:

INGEN!