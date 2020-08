Tør du blive gammel?

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Jeg er ikke bange for at dø. Men jeg skide-bange for at blive gammel.

Af Chrummer

Jeg har ikke arbejdet siden jeg var 16 år og i 42 år og jeg hedder ikke Arne. Så jeg skal bare arbejde igennem til jeg styrter om.

Og for at være ærlig, skulle jeg havde knoklet, siden jeg var 17 år og derfor kunne smutte på pension tre år før til 13.000 kroner om måneden og stadig være nedslidt, blot for, nogle år senere, at hænge i en løftesele over min seng med lort i bleen og blive nedværdiget af en SOSU-hjælper. Nej tak! Det er jo decideret angstfremkaldende.

Her har man været en god samfundsborger, kærlig far, kærlig mand og vennernes ven, med et godt og sjovt liv og så hænger man og dingler i en snor fra loftet med lort i røven.

For 30 år siden fik jeg allerede at vide fra min bankdame, at efterløn og pension fra staten, skulle man nok ikke regne med – så hun anbefalede en privat pensionsopsparing. Når jeg tænker på, hvordan de ”nedslidte” skælder på dem med længere uddannelser om, at de nedslidte har arbejdet 10 år længere end en akademiker – så kan jeg ikke lade være med at tænke på, om de så ikke også har haft 10 år længere til at betale ind på en pensionsopsparing?

Men det taler vi ikke om. Arne er ikke blot nedslidt, men også lidt skidt til det med penge.

Jeg regner ikke med noget. Jeg regner med, at det må jeg sgu klare selv – så må jeg se, hvor langt opsparingen rækker. Jeg har mindet mine børn om, hvor tit jeg har skiftet ble på DEM – hvordan jeg har hentet og bragt dem, købt ind og gjort rent for dem og madet dem, og de nok skal regne med, at på et tidspunkt, skal de gøre det samme for mig.

Fandme nej om jeg skal stuves væk på et plejehjem til overpris og skidt behandling. Min kone og jeg har lovet hinanden, at vi vil passe hinanden til vi ikke kan hænge sammen længere. Og når den dag kommer, så har vi samlet lidt kontanter i termokanden i skabet, så der er penge nok til en sidste rejse til Holland til frivillig aflivning. Ja, den der så er tilbage, må tage et karbad med en tændt hårtørrer. Eller slå naboen ihjel og snuppe 16 års fængsel for manddrab. Der får man trods alt sit eget værelse, gårdtur, tre måltider om dagen, TV og internet på værelset – ja og bad HVER dag.

Og ved du hvad? De 16 år i spjældet for mord, det gælder for ALLE. Du behøver ikke at være nedslidt, have arbejdet i 42 år og siden du var 16 år. Du behøver faktisk ikke at spare noget op. OK, der er så lidt restriktion med besøg, men skide være med det. Dine venner er sikkert alligevel døde og børnene ser du alligevel kun en gang om måneden.

Jeg tror sgu min pensionsplan begynder at tage form. Jeg LOVER, at jeg nok kun skal myrde en person, vi ikke kommer til at savne. Et skidt personnage. En samfundssnylter eller noget værre. Det kunne være en folketingspolitiker. Hey, så sparer vi sgu også evighedspension i millionklassen. For står der Folketingsmedlem på dit visitkort, så har du nemlig knoklet MEGET mere end Arne og derfor beretiget til en MEGET højere og længere pension end Arne.