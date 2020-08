Tennis topbrag i Rødovre

Marcin Gosieniecki, Jonas Schwarz, Rasmus Schwarz, Einar Schwarz og Frank Wintermantel i Holbæk. Foto: Privat

tennis På lørdag tager Rødovre mod Birkerød i et vaskeægte topopgør i 1. division i tennis.

Af Peter Fugl Jensen

Lørdag den 29. august klokken 10 til 15 kommer topholdet Birkerød på besøg i Rødovre.

Birkerød ligger, efter weekendens kampe, fem points foran KFUM og Rødovre, begge med 21 point, hvilket gør Birkerød til oprykningsfavorit, så de i næste sæson skalspille i Elitedivisionen, hvis de lever op til favoritværdigheden.

Rødovres optakt til weekendens topopgør blev leveret lørdag den 22. august, da Rødovre i stærk opstilling vandt 6:0 over Holbæk i Holbæk Sportsby og nummer to fra KFUM overraskende fik en sæk på 0:6 mod Virum-Sorgenfri, som Rødovre besejrede 4:2 den 15. august.

“Birkerød er favorit på lørdag. Men vores herrer har gjort det rigtigt godt og kommer med et stærkt mandskab,” siger formand Poul Lundberg Andreasen, der glæder sig til årets sidste hjemmekamp på Rødovres naturskønne udendørsarealer.

Udendørssæsonen slutter lørdag den 5. september. For Rødovres vedkommende er det ude mod Øresund.

“Efter sommerpausen har Rødovre vist stor stabilitet med 6:0 over B 93, 4:2 over Virum-Sorgenfri og nu 6:0 i weekenden mod Holbæk,” siger Poul Lundberg Andreasen.