Straffe afgjorde premieren

Rødovres nyoprykkede herrer vandt premierekampen i serie 1 med 1-0 over Føroyar. Foto: Privat

fodbold Boldklubben Rødovre fik en drømmestart på deres tilbagevenden til serie 1, da de vandt 1-0 ude over Føroyar. Jonathan Toftemann afgjorde kampen kort før tid, men dagens afgørende detalje stod keeper Peter Sørensen for, da han snuppede et straffespark kort forinden. Vi har også set på resultaterne fra de øvrige seriehold i kommunen.

Af Peter Fugl Jensen

”Det var en virkelig flot redning af Peter, som gav os ny gejst med redningen i stedet for, at vi måske blev punkteret, så da vi scorede kort før tid, var det en kæmpe forløsning. Det var helt tydeligt,” siger træner Jesper Funch, som fortsætter om den afgørende scoring:

”Leonard James gjorde lige præcis, hvad jeg bad ham om ikke at gøre. Han tog en tur ud på fløjen, hvor han rundede sin modstander og lagde en sukkerball ind i hovedet på Jonathan, som headede bolden i mål. Det var en god scoring, for vi satsede lidt voldsomt til sidst, da vi ville vinde, så det var rart at se bolden suse i nettet med fem minutter igen.”

Rødovre havde flere gode muligheder for at sparke sig på rette vej, men holdet fra Elstedvej missede blandt andet tre friløbere.

”Vi havde 3-4 oplagte scoringsmuligheder og vi var bedst spillende hold. Men de her gutter fra Færøerne, de er altså ikke fodret med hvidt toastbrød, for de var velvoksne og fysisk stærkere end os, så de farlige ved dødbolde. Men det var en perfekt start på serie 1, fordi vi ikke ved, hvor niveauet er endnu.”

Hårdt program

Sideløbende turneringen, hvor der spilles både torsdag og lørdag, har Rødovre spillet to pokalkampe. Senest vandt Rødovre med 8-0 over KS-holdet Vigerslev. Det betyder, at Rødovre torsdag den 27. august spiller hjemme mod Viktoria i pokalturneringen.

”Dem skal vi møde igen to dage efter, ligeledes hos os. Det betyder, vi har fire kampe på 9 dage, så det er lidt stramt program, men vi har truppen til at bære det,” mener Funch. Han fortsætter:

”De næste 2-3 kampe vil vise, hvor vi hører til i tabellen, så jeg glæder mig rigtig meget til de næste par uger, selvom der venter et hårdt program. Hvis alle er, som de er lige nu og passer på deres krop, så har vi truppen, der kan gå gennem det her hårde program. Selv på målmandsposten er vi dækket godt ind med René Kiel og Peter Sørensen.”

Truppen er ellers ikke udvidet synderligt, da der kun er tilgang af Mathias Bruhn.

”Han har tidligere spillet divisionskampe for Avarta, som er angriber hos os og har scoret to hattrick i to pokalkampe. Han er dygtig med bolden, men samtidig er han typen, der bare sparker bolden ind og ikke fedter så meget rundt i det. Men ellers er vores spillere tydeligvis blevet et år ældre, hvilket er positivt på mange måder,” siger Jesper Funch, der har holdt truppen i gang hen over sommeren.

”Den har spillerne brugt på at renovere klubhuset, så de har holdt sig i gang,” siger Funch, der mener, at det sociale sammenhold er et vigtigt fundament for holdet, der kan tages med ud på banen.

Avartas reserver og B77 vandt også

B77 kom godt fra start i serie 2 under SBU, da de vandt med 1-0 hjemme over Glostrup. Matchvinder blev Nikolaj Elhede, der fandt vej til nettet i 85. minut.

I samme række fik Orient ørerne i maskinen, da de tabte med 5-1 ude mod Bagsværd.

B77 spiller ud mod BSF på lørdag klokken 13, mens Orient spiller på Islev skole på fredag klokken 18, når Herlev kommer på besøg.

Avartas reserver spiller i serie 1 og de fik en optimal sæsonpremiere, da de vandt med 2-0 hjemme over Herfølge.

Yonis Abdalla bragte Avarta på vinderkurs efter 29 minutter og i 2. halvleg cementede Pola Karim sejren med sin scoring.

Avarta spiller ude mod Svebølle på lørdag klokken 16.

BK Vest spiller i serie 3 og de fik en god start på kampen mod Vallensbæk, da Vest kom foran 1-0 efter seks minutters spil, men da de 90 minutter var spillet, havde Vest lidt et premierenederlag på 1-2. PFJ