Husbandet Rockin Shads spillede for, da Rødovre Star Club indtog Terminalen med masser af god musik i solen i lørdags. Foto: Privat

Koncert Man skulle tro, det var første dag på Rokilde Festival, da Rødovre Star Club væltede Terminalen med dans og måske mest musik.

Af André Bentsen

Der var ingen grund til at sidde derhjemme i lørdags, da musikforeningen Rødovre Star Club inviterede til musik hos ølbaren, Terminalen.

“Coronavirussens jerntæppe har lagt en dæmper på alt, vi arbejder med, og det har været en hård tid, men vi overlever og tænker i nye baner,” fortæller fomand Pelle Kelm, der ikke anbefalede gæsterne at forsøge sig med Cola og håndsprit, da bartenderne begyndte at få travlt ved fadølshanerne.