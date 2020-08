Smittetal stiger på Rødovre Gymnasium

Otte elever er smittede og mere end 100 elever sendt hjem, oplyser rektor Peter Ditlev Olsen. Foto: Arkiv

coronavirus Rødovre Gymnasium har fået coronavirussen helt ind i klasselokalerne. Otte elever er smittede og mere end 100 elever sendt hjem, oplyser rektor Peter Ditlev Olsen.

Af Christian Valsted

Rødovre Kommune har de seneste dage toppet listen over flest nye smittetilfælde per indbygger og det ligger nu fast, at en del af forklaringen skyldes flere smittede elever på Rødovre Gymnasium.

Til Lokal Nyt oplyser rektor Peter Ditlev Olsen, at otte elever er registeret smittet med COVID-19 og at klassekammeraterne til de smittede alle er blevet sendt hjem i karantæne.

De smittede elever går i fire forskellige klasser på skolen og rektor Peter Ditlev Olsen fortæller, at det hovedsageligt drejer sig om 3.Gs studerende.

Indenfor den sidste uge er seks elever testet positive for coronavirus, men torsdag formiddag er tallet ændret til otte, da nye tests viste, at yderligere to elever er smittet med virussen.

Begge elever var i første omgang testet negative for den frygtede virus, men ved anden test var begge prøver positive.

De to elever har begge opholdt sig på skolen, efter den første negative test, og i samarbejde med myndighederne vil Rødovre Gymnasium nu have undersøgt muligheden for at forlænge elevernes karantæne periode.

”Det der bekymrer mig mest er, at de elever, der blev testet negative i første omgang har været på skolen i den perioden, hvor de ventede på anden test. Vi er i tæt dialog med myndighederne omkring, hvorvidt karantæneperioden skal udvides, så elever først kan komme på skolen efter to negative tests,” siger Peter Ditlev Olsen, der ikke kan afvise at smittespredningen er sket på skolens område.

”Det kan vi ikke udelukke, men de smittede personer omgås også med hinanden udenfor skolen, så vores vurdering er, at noget smitte er foregået på skolen og andet i forbindelse med fritidsaktiviteter udenfor skolen,” siger Peter Ditlev Olsen.

Overvejer mundbind og ensretning

Rødovre Gymnasium er i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og de lokale myndigheder og på skolen på Hendriksholm Boulevard er der opsat håndvaske i skolegården og i klasserne er der sprit og klude, så eleverne kan tørre bordene af. Eleverne må samtidig kun opholde sig klassevis i bestemte områder på skolens fællesområder og der kan være yderligere tiltag på vej, hvis det ikke lykkes at inddæmme smitten.

”Vi overvejer yderligere tiltag og lige nu kigger vi blandt andet på den måde eleverne færdes på, når de går rundt på gangene på skolen. Her overvejer vi ensretning og mundbind er også en mulighed,” siger Peter Ditlev Olsen, der dog afventer de yderligere tiltag, i samarbejde med myndighederne, da skolens vurdering er, at det er lykkes at inddæmme smitten til, så den ikke har spredt sig til elever, der ikke allerede er hjemsendt.