Skraldemænd i karantæne

Renovationsafdelingen har af sikkerhedsmæssige årsager aflyst afhentningen af genbrugeligt storskrald mandag.

Coronavirus Af sikkerhedsmæssige årsager bliver, der ikke afhentet genanvendeligt storskrald mandag i Rødovre, da renovationsafdelingen har sendt tre mand i karantæne. Boligselskab har sendt alle mand til tjek.

Af André Bentsen

”Der vil desværre ikke blive afhentet genanvendeligt storskrald i dag, da vi af sikkerhedsmæssige årsager har måtte sende tre medarbejdere i karantæne.” Sådan skriver Rødovre Kommune mandag formiddag ud til alle, der har tilmeldt sig den elektroniske SMS-service.

”I vil få afhentet genanvendeligt storskrald igen den 7. september. Småt brændbart og pap bliver afhentet som planlagt,” fortsætter Rødovre Kommune, der beklager ulejligheden.

Også i Bybjerget har frygten for coronasmitte sat en stopper for den normale service.

”Da to af vores ejendomsfunktionærer har foretaget beboerservice i en lejlighed, hvor en af beboerne er testet positiv for Corona, vil ejendomskontoret blive lukket for personlig henvendelse foreløbig frem til den 31. august,” oplyser ejendomskontoret, der mandag sendte alle ansatte til coronatestning.

”Man kan stadig ringe til os på telefon 36 70 50 40 mellem klokken 8 og 12,” lyder det fra kontoret, der understreger, at man skal huske at aflyse sine aftaler med andre mennesker, hvis man har tegn på sygdom.