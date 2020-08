Skøjtestærk back til RMB

De kommer til at skøjte hurtigt, de nye backer i RMB, der vil spille aggressivt hockey i sæsonen, der kommer. Foto: Pressefoto

Optakt Med flere skøjtestærke udlændinge og en dansk stamme, der er hurtige på isen, ser Rødovre Mighty Bulls ud til at skulle spille aggressivt hockey med pres på modstanderne, og her passer det nyeste indkøb, Dylan Busenius perfekt ind.

Af André Bentsen

De har kigget meget video i coronatiden, trænerne i Rødovre Mighty Bulls. Ikke af Netflixserier, men af spillere, der kan gå ind og gøre en forskel for en i forvejen stor og stærk stamme af lokale talenter og etablerede spillere.

Seneste ansigt på skærmen har været Dylan Busenius, der nu kommer til RMB for at sætte fart i både offensiven og defensiven.

Med sine cirka 27 år er han ikke Verdens største back, men han er stærk og vigtigere endnu rigtig hurtig.

”Vi har set video og snakket med hans tidligere træner og holdkammerater, så vi ved om del om, hvordan han er både på og uden for isen,” siger Rødovres træner, Thor Dresler.

Han har også snakket lidt med en af sine tidligere spillere fra Esbjerg, der har spillet sammen med Dylan og er derfor fuld af fortrøstning om sit nye indkøb til backlinjen.

”Han er god én mod én og er meget skøjtestærk. Samtidig har han har en god stav, hvilket vil sige, at han bruger modstandernes spil til at placere staven, så den ødelægger deres pasningslinjer og smider han hurtigt bladet tæt på modstanderens og sætter sig tæt, så han hurtigt kan slå på bladet og slå pucken løs. Det bliver spændende,” understreger Thor Dresler.

Skal spille aggressivt hockey

Han glæder sig også til at byde velkommen til en udlænding i truppen, der ikke gør tingene for svært, men spiller hurtigt og simpelt og derfor vil kunne være med i powerplay også, selvom det måske ikke lige er den største kanon, der er hentet ind til blå linje.

Til gengæld kan Busenius bidrage med de kvaliteter, der følger med at komme udefra.

”Vi har et ret ungt hold, og han kommer med nogle lederskabsevner. Det er fedt at få lidt et eksport ind og han har senest spillet i den østrigske liga, hvor flere af de bedste danskere tager til, så niveauet er, som det skal være,” siger Thor og giver et bud på, hvad man kan forvente af den kommende trup.

”Jeg føler vi har et skøjtestærkt hold og vi har nogle gode forudsætninger for at sætte interessante kæder sammen. Vi har flere spillere, der kan spille centerpladsen og binde angreb og forsvar sammen, så vi kommer til at spille aggressivt hockey og lagt pres på modstanderne,” siger han og konkluderer, at truppen er færdig nu.

”Vi mangler penge, hvis vi skal have flere spillere nu, og så skal organisationen sørge for, at der bliver taget godt imod, dem vi allerede har fået ind på holdet. De skal føle sig velkommen i byen, og så skal vi trænere bruge nogle af vores kneb for at få holdet til at fungere som en enhed. Det kræver værktøjer og integration, som der ikke er nogen grund til at dele højt ud af med de klubber, der måske kan købe sig fra sammenhold.”