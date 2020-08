SF vil fjerne børnebesparelse inden budgetforhandlinger Foto: Arkiv

debat Budgetforslag vil betyde, at nogle personer ikke kan holde sommerferie med deres egne børn.

Af Kenneth Rasmussen, Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

I forslaget til budgettet for næste år er der lagt op til, at SFO’erne i Rødovre skal lukke i ugerne 28, 29 og 30. Dette skyldes, at der er færre børn i de 3 uger. Man ønsker i stedet at samle disse børn i en institution med en voksen fra de forskellige SFO’er. Dette vil give en besparelse på 700.000 kroner. Forslaget vil imidlertid betyde, at de nye børn, der kommer fra børnehaven vil komme til at opleve 4 skift. Først skal de skifte fra børnehave til den SFO, hvor de skal gå. Efter 2 måneder samles de i en ny SFO med børn og voksne de ikke kender. 3 uger efter skal de tilbage til deres oprindelige SFO og til slutning skal de starte i skole. Alle disse skift skal disse 5-6 årige børn foretage på lidt over tre måneder. Det er efter SF’s mening ikke at bringe børnenes trivsel i højsædet. Er en besparelse på kroner 700.000 det værd. Hvis besparelsen bliver vedtaget, vil nogle af personalerne i SFO’erne formentlig også være nødt til at finde et andet arbejde. Det skyldes, at hvis du er skilt og deler forældremyndigheden vil du for en del vedkommendes ikke kunne få 3 ugers ferie med dit barn. I langt de fleste tilfælde har skilte forældre 3 ugers sommerferie enten i de første 3 uger eller de sidste 3 uger. D.v.s. 27, 28, og 29 til den ene og 30, 31 og 32 til den anden. Ved en sammenlægning vil personalet blive påtvunget ferie i de 28, 29 og 30. Da forældre som udgangspunkt skiftes til at vælge ferie og hvis den forældre, der ikke er ansat i Rødovre Kommune vælger ugerne 27, 28 og 29, så skal den der er ansat i Rødovre holde ferie i ugerne 28 og 29 uden sit barn. I uge 30 kan den Rødovreansatte så holde ferie med sit barn. I uge 31 og 32 skal barnet så i SFO fordi barnets forældre skal på arbejde. Det er heller ikke i barnets tarv. Ligesom det stiller en ansat i Rødovre rigtig skidt. Igen for en besparelse på kun kroner 700.000. Den besparelse burde tages ud af budgetforslaget inden der overhovedet skal forhandles budget for 2021.