Seks elever smittet – over 100 sendt hjem

covid-19 Rødovre Gymnasium har fået coronavirussen helt ind i klasselokalerne. Seks elever er smittede og mere end 100 elever sendt hjem, oplyser rektor Peter Ditlev Olsen til Berlingske.

Af Christian Valsted

Rødovre Kommune har de seneste dage toppet listen over flest nye smittetilfælde per indbygger og det ligger nu fast, at en del af forklaringen skyldes flere smittede elever på Rødovre Gymnasium.

Til Berlingske oplyser rektor Peter Ditlev Olsen, at seks elever er registeret smittet med COVID-19 og at klassekammeraterne til de smittede alle er blevet sendt hjem.

Hvordan elevere er blevet smittet er endnu uvist og rektoren afviser ikke, at smittespredningen er sket på skolens område.

”Noget smitte er muligvis foregået her på skolen, mens noget er foregået i forbindelse med fritidsaktiviteter. Vores vurdering er, at det har været en kombination,” udtaler rektor Peter Ditlev Olsen til Berlingske.



Klar til yderligere initiativer

Rødovre Gymnasium er i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og de lokale myndigheder og ifølge Berlingske er skolen optimistiske i forhold til at få smittespredningen inddæmmet.

”Umiddelbart ser det ud til, at det virker, og at vi har kunnet bremse smitten, så den ikke har spredt sig ud over de elevgrupper, som er hjemsendt,« udtaler rektor Peter Ditlev Olsen videre til Berlingske.

Rødovre Lokal Nyt har forsøgt at få en kommentar fra rektor Peter Ditlev Olsen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.