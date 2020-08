Sådan laver du mad over bål

Sponsoreret indhold Sommeren byder på rigtig mange muligheder for fede aktiviteter i det fri, og hvis du mangler inspiration til en nem og hyggelig aktivitet, der kun tager nogle timer, så bør du læse med nedenfor.

Af Sponsoreret indhold

Hvad end du skal på tur i det fri, eller blot er rykket ud i haven, så det altid superhyggeligt at lave mad over bål. Nedenfor vil du kunne læse om, hvad du bør være opmærksom på når du ønsker at lave dit eget bål, hvordan du forbereder dig, og hvilke måltider og snacks der er nemme at lave over bål. Der findes et hav af muligheder for madlavning over bål, og det er som grundregel vigtigt at du bruger gryder og pander, der kan holde til at komme over bål.

Regler for bål i det fri

Hvis du ønsker at lave bål i det fri, er det vigtigt at tage alle forholdsregler, og får dem skrevet bag øret. Dette både for din egen skyld, men i høj grad også for naturens skyld. Skoven er et brandfarligt sted – specielt om sommeren, hvor meget ligger tørt. I meget tørre perioder kan du opleve at der er forbud mod brug af åben ild. Inden du giver dig i kast med at tænde et bål, er det vigtigt at orienterer sig om, hvorvidt det er tilladt at tænde bål, det sted du befinder dig. Hellere være på den sikre side, og hvis du skulle være i tvivl, kan du spørge skovfogeden til råds. Husk også på, at der højest sandsynlig kommer andre efter dig, så sørg for at slukke dit bål når du er færdig, og efterlad området pænt og ryddeligt.

Lav dit eget bål

Inden du drager afsted for at lave mad over bål, er der noget vigtige grej, som du bør medbringe. På listen over vigtigt udstyr finder du b.la en økse, avispapir, koge – og spisegrej, og rigeligt med vand til slukning af bålet. Hvis du befinder dig ved en bålplads, er der oftest lagt brænde ud, som du kvit og frit kan bruge, men hvis du ikke har adgang til dette, er alternativ er at gå ud og samle grene og kviste. Her kan du gøre brug af en økse, som er et praktisk og uundværligt redskab til at kløve brænde med. Øksen er ligeledes et effektivt redskab, hvor bagsiden også nemt kan bruges som en hammer. Når du har fundet en tilpas mængde af brænde, kan du så småt begynde at ”bygge” bålet. Her er det godt at placere avispapir og mindre kviste i midten, og dernæst bygge bålet op, så det danner en pyramideform. Det er altid en god ide at starte i god tid, så bålet kan brænde til, og du opnår den perfekte størrelse til madlavning.

Madlavning

Når bålet er klar, og tiden nærmer sig aftensmadmåltid kan du begynde at kokkerere maden. Hvis du laver mad i en gryde, så være sikker op at gryden står stabilt, og får tilført en jævn varme fra flammerne. Hvis du kommer til et bålsted eller en shelterplads, hvor der er en rist tilgængelig, kan du med fordel anvende denne. Andre muligheder for måltider over bål er at varme feltrationer direkte over åben ild – her er det dog vigtigt at være opmærksom på, at flammerne ikke må være for voldsomme. Det kan svært at justere varmen over bål, derfor er det vigtigt at røre godt rundt i gryderetter, så maden hele tiden bliver vendt. Til slut, Efter et godt og lækkert aftensmåltid, efterlader bålet ´mange gode gløder, som vil perfekt til at kunne riste skumfiduser og lave snobrød over.