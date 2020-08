Red Barnet mangler indsamlere til 95 ruter

Årets indsamling bliver kontantløs for at begrænse risikoen for smittespredning. Foto: Red Barnet

indsamling Der mangler mange frivillige hænder, når Red Barnets kontantløse landsindsamling finder sted søndag den 6. september.

Af Christian Valsted

Den første søndag i september går indsamlere fra hele landet på gaden for at samle penge ind til Red Barnets mange projekter ude i verden.

Lokalt har 36 indsamlere tilmeldt sig, men det er ikke nok til at dække hele kommunen, der er delt op i 131 forskellige ruter.

”Så der er masser af ledige ruter og vi har travlt med at finde de sidste indsamlere,” oplyser Martin Berthold, der er indsamlingsleder i Rødovre.

Grundet corona-pandemien bliver indsamlingen anderledes i år. Årets indsamling bliver kontantløs for at begrænse risikoen for smittespredning. Indsamlere går ruterne som normalt, men modtager kun bidrag via MobilePay og SMS. Dermed minimeres risikoen for smittespredning ude på ruten. Til gengæld bliver indsamlerne løbende opdateret via SMS om, hvor meget der samles ind.

Pengene fra landsindsamlingen går til Red Barnets arbejde ude i verden. Blandt andet til medicin, mad og skolegang til udsatte børn, herhjemme i Danmark til aktiviteter for børn, der er uden for fællesskabet.

Hvis man har lyst til at bruge nogle timer på at samle ind til et godt formål, er det muligt at tilmelde sig på redbarnet.dk. Her kan man selv vælge sin rute.