Pokal exit

Olivia Fredslund spillede en stor kamp mod Nykøbing Falster HK. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Rødovre HKs 1. divisionsdamer leverede en godkendt indsats i Santander Cup kampen mod Nykøbing Falster HK, trods et overbevisende nederlag.

Af Flemming Haag

Rødovre HKs 1. divisionsdamer, spillede tirsdag aften Santander Cup i Rødovre Stadionhal mod Nykøbing Falster HK fra Kvindeligaen.

Der blev lukket 100 tilskuere ind til kampen, hvoraf halvdelen var fra Nykøbing Falster, og de satte deres præg på stemningen i hallen.

RH stilede op til kampen uden langtidsskadede Anne Jagd og Amalie Hjorth. Tre nye spillere er kommet til RH, Nikoline Brøns og Signe Georgi begge Ajax og Ida Thrane fra HIK.

Stærke gæster.

Der var tryk på fra kampens start, og der blev afsluttet flittigt i begge ender, uden at de to hold formået at omsætte afslutninger i mål.

Fire minutter inde i kampen, lykkedes det for gæsternes Johanna Forsberg, at passerer Stinne Strøjr i hjemmeholdets mål.

Signe Georgi, holdt med to scoringer på straffekast kontakt med gæsterne, til stillingen 2-3 hvor der var spillet syv minutter.

RH holdt fint tempo i angrebsspillet, og formåede at spillede sig igennem til flere gode muligheder, men var for uskarpe i afslutningerne. Nykøbing Falsters kontrafase gjorde ondt på RH, og gæsterne viste stor kvalitet i afslutningerne. I løbet de følgende fem minutter, havde gæsterne øget til 2-8.

Ida Gerdes reducerede til 3-8 efter tolv minutter, og inden Hannah Jørgensen fik reduceret til 4-12 fem minutter senere, havde et overbevisende NHF mandskab øget til 3-12. I halvlegens sidste ti minutter fik RH mere kvalitet i afslutningerne. Signe Georgi og Sarah Kejser fik reduceret til 6-14 og Olivia Fredslund til 7-16.

Gæsterne spillede med høj kvalitet og selvtillid, og trods god bevægelse i RHs forsvar, blev de ofte spillet fuldstændig tynde.

I halvlegens slutfase, fik Hannah Jørgensen og Sara Kejser med to scoringer reduceret til pausestillingen 10-21.

En første halvleg med højt tempo og intensitet. Gæsterne spillede med overskud og viste mange gode aktioner. Hjemmeholdet viste god vilje, selvom det i perioder så vanskeligt ud, blev der spillet frem til chancer, men skarpheden manglede i flere tilfælde.

God start på anden halvleg.

Hjemmeholdet kom godt ud til anden halvleg. En fornuftig defensiv med god bevægelse i forsvaret, og tålmodighed i angrebsspillet, spillede RH lige op med gæsterne 7-8, i de første tolv minutter, hvor den samlede stilling var 17-29. Gæsterne holdt fortsat højt tempo, og kom på 17-33 midt i halvlegen. RH viste fortsat god vilje, men var sårbar overfor NFHs kontrollerede kontrafase, og store kvalitet i afslutningerne, der ikke efterlod RHs skiftende målvogtere mange chancer.

Med tre elegante scoringer af RHs Maria Breddam, og to scoringer af Signe Georgi i kampens sidste minutter, sluttede det med en overbevisende 25-44 sejr til Nykøbing Falster HK.

Nykøbing Falster HK viste høj klasse igennem hele kampen. Spillet flyder, får fløjene hurtigt afsted og har et forsvar med stor fysik, var bedst på alle parameter i spillet faser.

Forskellen på Ligaen og 1. division blev udstillet, men RH viste igennem hele kampen god gejst, hvor alle på holdet bød ind, og der blev vist mange gode aktioner.

I kampens slutfase, måtte RHs stregspiller Christina Søndergaard udgå med en skade. Skadens omfang kendes endnu ikke.

Der var flere RH spillere der skilte sig ud i kampen. Signe Georgi viste gode takter på venstre fløj, med fem scoringer. Olivia Fredslund med fire scoringer og flere gode indspil til stregen spillede en stor kamp, og en godt kæmpende Sophia Lind, leverede en god indsats.

En godkendt RH indsats, hvor der blev scoret 25 mål mod et klassemandskab, det lover godt for den kommende sæson.

Turneringsstart.

Rødovre HK spiller sin første turneringskamp, søndag den 6. september kl. 14:00 mod Bjerringbro FH i Rødovre Stadionhal.