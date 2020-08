Opdeler skolegård i smittezoner

Sådan så der ud, da Islev Skole åbnede første dag efter ferien i 2017. Nu er skolegården inddelt i zoner, så smittefaren ikke øges fra årgang til årgang. "Vi har gjort os gode erfaringer, som vi tager med for at give en tryg start til alle," siger skolelederen. Foto: Arkiv

Skolestart Udeskole og virtuel undervisning er nogle af de coronatiltag, der er blomstret så effektivt under krisen, at de bliver en fast del af den nye skoledag. Den møder 470 helt nye elever ind til torsdag morgen.

Af André Bentsen

Torsdag starter 470 elever i 0. Klasse på de seks almene folkeskoler i Rødovre. Selvom solen skinner, kommer det selvfølgelig til at ske i skyggen af coronakrisen, der har lært både lærere og elever mere end bare bedre hygiejne.

”Allerede da børnene startede i maj måned, lagde skolerne i samarbejde med forvaltningen en plan for, hvordan tryghed, sikkerhed, kvalitet og tydelige pædagogiske rammer kunne sikres under de givne omstændigheder med afsæt i sundhedsmyndighedernes retningslinjer,” siger formand for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S).

Opstarten i maj blev blandt andet tilrettelagt med forskudte mødetider og begrænset adgang for forældre, som talte én forældre pr. barn. Børnene blev delt i mindre grupper, og det har på flere måder været med til at give alle en tryg start.

Nu venter den virkelige kickoff, hvor skolegårdene igen bliver fyldt med liv og glade dage, men der er en del ting, der er anderledes end normalt.

”Dagen er kortet ned og flere af skolerne modtager klasserne enkeltvis, enten udenfor eller i deres store fest- og gymnastiksale. Kort fælles velkomst til børn og forældre, hvorefter børnene samles uden forældrene. På flere af skolerne har forældrene derefter mulighed for et hurtig kig på klasseværelserne, for at give dem en fælles referenceramme til deres børns skolehverdag,” forklarer Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Hvor meget har corona fyldt i planlægningen og hvad har I ændret?

”Corona har fyldt rigtig meget, og både socialt og fagligt er der opfundet nye veje og løsninger. Særligt den virtuelle undervisning kan fremhæves som eksempel, hvor både lærere og elever virkelig har rykket sig. Udeskolen er ligeledes blomstret op i coronaperioden og har på ny bekræftet, at det er, når børnene oplever, selv erfarer, leger og prøver ting af, at den viden, de får, virkelig sætter sig fast,” siger han.

Erfaringerne fra både den virtuelle fjernundervisning og udeskolen vil blive taget med videre i skolernes planlægning.

”De overordnede retningslinjer fra sundhedsmyndighederne er ens for alle, men skolerne kan have lokale løsninger til at opfylde anbefalingerne afhængig af bl.a. de fysiske rammer på den enkelte skole,” understreger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Hvad forventer du dig af skoleåret?

Jeg forventer mig meget af det nye skoleår. Vi er tilbage til, at skolerne skal undervise efter den almindelige bekendtgørelse, og jeg ved, at der er mange både voksne og børn på skolerne, der glæder sig til at vende tilbage til noget, der ligner en almindelig hverdag. Samtidig er vi jo ikke helt færdige med restriktioner og anbefalinger, da virussen stadig er i blandt os, så der vil fortsat blive brugt meget tid i løbet af skoledagen på blandt andet håndhygiejne, håndvask og afspritning.

Hvad med det nye fag og studieturen?

”På grund af omstændighederne og den usikre situation vi stadig står i, har vi valgt at udskyde studieturen til foråret 2021. Vi følger naturligvis situationen nøje i forhold til, om det er forsvarligt at sende vores elever til München,” siger formanden og tilføjer:

”Idræt og madkundskab startes op igen, naturligvis med et særligt fokus på retningslinjerne.

Valgfagene (musik, håndværk og design, billedkunst samt madkundskab, red) i overbygningen, der jo netop er gjort til prøvefag, skal også i gang igen. Disse fag vil få et særligt fokus i forhold til den kommende prøveafvikling.”

Sikkerheden kommer først

På Islev Skole glæder personalet sig til at komme igang igen.

”Men det bliver med fokus på sikkerhed og de erfaringer vi allerede har gjort os,” understreger skoleleder Jesper Petri Stjernfeldt Petri.

”Børnene skal vaske hænder, når de kommer i skole og efter frikvarterer, og når de skal spise,” siger han og fortæller hvor få syge, der egentlig har været generelt fordi, der er kommet et større fokus på hygienje og smittesprede.

”Hvis ens barn er sygt, skal man ikke sende dem afsted. Ligesom man selv måske før tog afsted, når man var småsyg, så har vi lært nu ikke at belaste fællesskabet og udsætte hinanden for risisci,” understreger Jesper Petri Stjernfeldt Petri, der sendte en videohilsen ud i mandags til forældrene om det nye skoleår.

Den kommer blandt andet til at opfordre forældrene til at fortsætte med at aflevere børn uden for skolen og fortælle, hvordan eksempelvis skolegården bliver zoneinddelt, så man sikrer, at smitten ikke kommer på tværs af årgange, hvis uheldet er ude.

”Børnene har meget hurtigt fundet ud af, at hverdagen er en smule anderledes. Så for dem bliver det bare vane. Også, at man ikke låner hinandens ting og deler noget, der kan føre til smitte. I dag kan de jo alle være i klassen igen, men nu skal vi tænke over, hvordan de sidder, så vi mindsker risikoen for smitte. Hellere have en nakke foran sig, end en hostende ven,” siger skolelederen alvorligt, men med et glimt i øjet.