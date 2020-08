Øjendråber er sjældent nok til at behandle de tørre øjne: Her er, hvad du skal gøre

SPONSORERET INDHOLD Tørre øjne er et alment problem for mange danskere - uanset alder. De typiske symptomer er svie eller irritation, hvor det kan give en fornemmelse af at have fået noget i øjnene.

Af SPONSORERET INDHOLD

Når det kommer til tørre øjne, vælger mange at anvende øjendråber som behandlingsform. Men selvom de små øjendråber kan tage symptomerne nu og her, er denne løsning langt fra holdbar. Den gængse behandlingstype har kun en begrænset effekt, og derfor kan det være nødvendigt at ty til andre metoder. Det fortæller vi dig heldigvis mere om lige her.

En folkesygdom, der kræver behandling

I en digitaliseret verden som den, vi lever i, bliver vores øjne udsat for mange miljøer, såsom skærmlæsning, der kan have en negativ påvirkning på øjnenes kvalitet og velbefindende. Brug af kontaktlinser, et tørt klima og computerarbejde har resulteret i, at tørre øjne snart kan skrive sig på listen over folkesygdomme. Her viste en undersøgelse fra Rigshospitalet også, at at 24% mellem 30 og 60 år har symptomer på tørre øjne.

Desværre behandles tørre øjne ikke på rette vis, hvis man ønsker en længerevarende effekt. De senere års forskning har nemlig vist en sammenhæng mellem forskellige øjensygdomme, såsom øjenkatar og øjenbetændelse, der kan hænge sammen med tørre øjne. Der er derfor ofte tale om én og samme sygdom, der er kendt som Dry Eye Disease inden for videnskaben.

En effektiv behandling, der holder

Der er heldigvis mulighed for at komme de tørre øjne til livs i dag, og dette er takket være en bestemt behandlingstype. Denne behandling går ind og renser i dybden i øjenlågskanter og i de små kirtler, som findes i øjenlåget. Sidstnævnte bliver foretaget som en lysbehandling, hvor kirtlerne stimuleres med en særlig form for lys.

Undersøgelser viser, at helt op til 80 % af personer med tørre øjne oplever en tydelig effekt af denne behandlingstype. Behandlingen går ind og behandler den kroniske inflammation, som er opstået i øjenlågskanten, som øjendråber ikke har mulighed for at komme til livs. Desuden vil en reel behandling af tørre øjne også garantere dig, at du ikke kommer til at opleve gener i samme grad fremover, så du kan blive fri for irritation, rødmen og svie.

Derfor bør du vinke farvel til dine øjendråber

Ser vi nærmere på, hvorfor øjendråber kan være et misforstået koncept i forbindelse med tørre øjne, handler det i høj grad om, at øjendråber ikke kan fjerne en inflammatorisk tilstand.

Øjnenes bakterieflora påvirker gennem årene øjenlågets porer og kirtler, og dermed kan øjenlågets bakterier igangsætte en inflammatorisk tilstand. Risikoen for dette vil typisk blive øget ved brug af øjendråber, idet disse går ind og påvirker bakteriernes flora yderligere.

Derudover er øjendråber også en væske, der på længere sigt kan give allergiske reaktioner og dermed gøre det til en smertefuld affære. Mange kan opleve medicinallergi, som er en allergisk reaktion på baggrund af behandlingsprodukter eller medicin, og det gælder om at undgå dette, hvis du vil slippe for efterfølgende gener og problemer med øjnene.