Nye sten i glashuset

Her kan du se vinderstenen, inden den mistede det ene øje, der er afleveret af Alberte Klitgaard, som dermed har vundet 800 kroner, der kan bruges i Irma i Rødovre Centrum. Foto: Red.

galleri Livet på avisen blev lidt mere farverigt end normalt, da byens børn satte kulør på vores pergular med malede sten. Vi valgte en tilfældig sten og sender et gavekort fra Irma afsted til vinderen.

Af Christian Valsted

Den store kummefryser, venligst udlånt fra Rødovregaard, var næsten tømt for is, da vi skulle finde vinderen i vores store sommerkonkurrence.

Gennem flere uger gav vi, sammen med Irma i Rødovre Centrum, nemlig gratis is til alle de børn – og et par enkelte mormødre -, der malede en sten til os.

Og det er der omkring 100, der har gjort. Hyggeligt, flot, sjovt og meget farverigt.

Flere har malet sjove figurer og ansigter, mange har brugt flotte farver og rigtig mange har malet spændende sommermotiver, som sol og strand på stenene.

Og vinderen er…

Vores journalist jonglerede lidt med stenene og vi kan konkludere, at de ikke

bare er pæne at kigge på, de ligger også godt i hånden.

Fremover kommer de til at ligge i vores vindueskarm, så alle kan se dem, eller du kan springe gåturen over og se et udpluk af dem på vores hjemmeside, rnn.dk.

Her kan du også se vinderstenen, der er afleveret af Alberte Klitgaard, som har vundet 800 kroner, der kan bruges i Irma i Rødovre Centrum.

Stort tillykke!