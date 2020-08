Nyager bliver profilskole for videnskab og kreativitet

Der kommer mere projektarbejde i fremtiden, hvis politikerne stemmer ja til en profilskole. Foto: Arkiv

Skole Der kommer mere fokus på kreative og naturvidenskabelige fag, hvis politikerne i næste uge beslutter at forvandle Nyager Skole til profilskole.

Af André Bentsen

Eleverne på Nyager Skole kan se frem til en styrket indsats og bedre kompetencer inden for de naturvidenskabelige og kreative fag. Skolen er nemlig på vej til at blive STEAM-profilskole.

STEAM – fem store bogstaver, som eleverne fra Nyager kommer til at stifte bekendtskab med allerede i dette skoleår, hvis alting går efter planen, er en forkortelse for Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics.

Det er de naturvidenskabelige og kreative fag, der fremover får særligt fokus på Nyager Skole.

”Eleverne kan se frem til at få styrket deres faglige niveau inden for kompetencer, som er meget efterspurgte. Det er en naturlig forlængelse af den store satsning på Teknologi og Innovation, som vi har været i gang med i Rødovre i flere år,” siger formanden for Børne- og Skoleudvalget Flemming Lunde Østergaard Hansen (S)

Flere projekter i skolen

Ud over det særlige faglige fokus er der lagt op til, at projektbaseret læring fremover bliver centralt på Nyager Skole.

”Den projektbaserede læringsform kan gøre skoledagen mere spændende og motiverende for eleverne, og det bliver samtidigt efterspurgt af erhvervslivet. Så det er kompetencer, som jeg er sikker på, at eleverne får meget stor glæde af fremover,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Læring og innovation

Som en kickstart på projektet bliver seks medarbejdere nu uddannet til at være frontløbere i den projektbaserede læring.

De skal gennemføre projekter og uddanne egne kollegaer på skolen. Det sker i samarbejde med Kata Fonden, som er en almennyttig fond, der har fokus på læring og innovation, herunder særligt børns engagement i skolen og i naturfag i særdeleshed.

Uddannelsen af skolens personale starter i dette skoleår, og fra sommeren 2022 vil Nyager Skole være STEAM-profilskole. Rødovre Kommune har i forvejen to profilskoler. Det er Valhøj, som er profilskole for idræt, og Tinderhøj, som er grøn profilskole med fokus på natur og bæredygtighed.

Planerne for den nye profilskole er godkendt i både Børne- og Skoleudvalget og i Økonomiudvalget. Sagen skal endeligt behandles i kommunalbestyrelsen den 25. august.