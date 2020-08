Ny sæson i triatlonklub

Ni af Islev Triathlons Klubs medlemmer i våddragt, som du også kan prøve torsdag aften, når klubben holder infomøde. Foto: Privat

triatlon ”Vi synes selv, vi er Danmarks bedste triatlonklub,” siger bestyrelsesmedlem Gitte Drøger, der håber, at mange vil komme forbi til informationsmøde og våddragtaften.

Af Peter Fugl Jensen

Søger man nye sportslige udfordringer gerne kombineret med idrætsverdens fællesskab, byder Islev Triathlon Klub på en ny mulighed, for der er formentlig ikke mange i Rødovre, der dyrker triatlon, og den lille, hyggelig klub i Islev har da også kun 80 medlemmer.

”Fælles for os alle 80 er, at vi er glade for at være med i en klub, der sætter det sociale højt og til vores arrangementer er der hjemmebagt kage, der bestemt ikke er en uvæsentlig del. Vi synes selv, at vi er Danmarks bedste triatlonklub,” siger Gitte Drøger, der er bestyrelsesmedlem i Islev Triathlon Klub. Hun fortsætter:

”Vi spænder bredt. Vi har medlemmer, der deltager i nationale og internationale mesterskaber – og gør det godt. En stor del af vores medlemmer tager under normale omstændigheder til en masse konkurrencer, og vi er gode til at heppe på hinanden. Vi har også medlemmer der ‘bare’ synes, triatlon er den sjoveste motionsform.”

Vi træner på kryds og tværs af alder og køn og man kan altid finde en, der lige passer i niveau. I vinterperioden har vi løbetræning en gang om ugen, spinning to gange og det er muligt at svømme hele seks dage om ugen,” fortæller hun.

Informationsmøde

I morgen, torsdag den 20. august, holder klubben infomøde klokken 19.30 til 21.30 i Islevbadet, der ligger på Nørrevangen.

”Du kan være helt ny eller have kørt adskillige stævner, men savner måske det sociale i foreningslivet. Uanset hvad er du velkommen,” siger Gitte Drøger, der også opfordrer til at svømme i våddragt samme aften.

”Men så skal du tage badetøj med,” siger hun.

Til infoaftenen kan man få en snak med klubmedlemmer og se på udstyr.

”På forhånd er det vigtigt, man er klar over, at en triatlon ikke nødvendigvis er en ironman, som er distancen på 3800 meter svømning, 180 km cykling og 42,2 km løb. Sandheden er, at triatlon er sportens navn, ironman er en af mange distancer,” siger Gitte Drøger. Hun fortsætter:

”Sporten rummer alt fra korte distancer på 400 meter svømning, 18 km cykling og 4 km løb, men derudover er der et hav af andre distancer. Fælles for alle er, at man svømmer, cykler og løber. Det er derfor en sport, hvor der er plads til alle.”

Se eventuelt mere på klubbens hjemmeside www.i-tri.dk.