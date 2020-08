“Nu skal jeg prøve at kede mig lidt”

26 år som borgmester i Rødovre Kommune har gjort Erik Nielsen til et kendt ansigt i byen og det har han det helt fint med. ”Forleden da jeg stod og klippede hæk, kom der et par forbi, der ønskede mig et godt otium og så fik vi en snak om løst og fast. Jeg har altid godt kunne lide at tale med mennesker og det vil jeg blive ved med. Selvom jeg er trådt tilbage som borgmester, ser jeg mig stadig som borgernes tillidsmand,” siger Erik Nielsen. Foto: Arkiv

STADIG BORGERNES TILLIDSMAND: Rødovres tidligere borgmester Erik Nielsen (S) har fundet sig godt til rette i sin nye rolle som pensionist, hvor kalenderen ikke er fyldt med aftaler og kommunale gøremål fra tidlig morgen til sen aften. ”Nu kan jeg slappe af og måske også prøve at kede mig lidt,” siger Erik Nielsen fem måneder efter han gav borgmesterstafetten videre.

Af Christian Valsted

Den lille ’Rødovre Kommune-nål’ sidder, hvor den altid har siddet. I det grå jakkesæt, der har været en del af Erik Nielsens borgmester-outfit i årtier. Det er fem måneder siden, at Erik Nielsen trådte tilbage som borgmester i Rødovre Kommune, men han ligner stadig en mand, der er på vej til et vigtigt møde.

”Det har altid været et bevidst valg at gå ordentligt klædt. Selvom jeg ikke

længere er borgmester, håret er blevet hvidt og jeg har taget et par kilo på, kan jeg stadig godt se præsentabel ud,” smiler Erik Nielsen, inden han retter lidt på ’Rødovre-nålen’, der sidder på den grå jakke.

”Jeg kunne da godt tage en tur i Rødovre Centrum i et par shorts, små strømper og et par sneakers, men jeg har ikke rigtig følt for det,” siger han og smiler igen.

”Rødovre har altid gjort mig stolt og jeg vil vise byen frem til evig tid. Derfor går jeg stadig med min Rødovre Kommune-nål. Det ændrer min nye titel ikke på,” fortæller ex-borgmesteren, som vi har sat i stævne på en varm sommerdag til et interview om fremtiden, der bliver markant anderledes end Erik Nielsen har været vant til i tre årtier, hvor han har været borgernes tillidsmand i Rødovre.

Står stadig tidligt op

Efter mere end 26 år takkede Erik Nielsen af som borgmester ved udgangen af marts måned i år. I ugerne efter havde han hele tiden en fornemmelse af, at der var noget han skulle gøre eller ordne, men det var der ikke.

”Jeg har altid været pertentlig med aftaler og i den første måned rumlede det i mit hovedet, men nu har jeg vænnet mig til min nye tilværelse,” siger den gamle smed.

I løbet af foråret og hen over sommeren er han stille og roligt kommet ned i stressniveau.

Erik Nielsen har været udsat for et stort arbejdspres som borgmester i Rødovre og han har været meget opmærksom på at forsøge at passe bedre på sig selv, efter at han, tilbage i 2015, fik foretaget en ballonudvidelse efter en blodprop i hjertet.

”I de senere år har jeg kørt på et højt stressniveau uden at tænke over det. Jeg følte mig ikke stresset, men har efterfølgende kunne mærke, at det var jeg. Nu er jeg begyndt at slappe af og finde en helt anden ro. Jeg har haft en livsstil i 26 år, som har været lidt speciel og nu kan jeg mærke, at jeg er landet på et dejligt plan,” fortæller Erik Nielsen, der i sin borgmestertid altid stod op klokken 06.00 om morgenen. Nu kan han slukke vækkeuret og sove længe hver dag, men gode og faste rutiner er ikke lige sådan at ændre på.

”Jeg står stadig op klokken 06.00 om morgenen. Nu skal jeg dog ikke tjekke mails længere, så i stedet læser jeg nyheder og spiser morgenmad med min kone Anne, inden jeg vinker farvel til hende, når hun skal på arbejde. Det skulle vi begge to lige vænne os til i starten,” fortæller Erik Nielsen.

Pensionisten Erik

Titlen som pensionist har Erik Nielsen det fint med og indtil videre har han det også ganske udmærket med, at han ikke har alle fremtidsplanerne på plads.

”Jeg har ændret lidt på fjernsynsopsætningen, digitaliseret 30 timers videofilm og rodet med lidt småting i huset, hvor jeg ikke har været så flittig de sidste mange år. Jeg skal også begynde at læse bøger, men om det skal være krimier eller historiske bøger, ved jeg ikke endnu, men det finder jeg nok ud af. Jeg har jo ikke travlt, så jeg når nok det hele,” fortæller Erik, der også vil se sig om efter noget at beskæftige sig med, når lysten melder sig og tiden er rigtig.

”På et tidspunkt skal jeg foretage mig et eller andet. Enten som frivillig eller noget partiarbejde. Det kan også være noget med idræt, men jeg har ikke taget stilling til det endnu. I første omgang ser jeg nok mest frem til at få slappet af og måske også prøve at kede mig lidt,” siger Erik med et smil.

Overgangen fra borgmester til pensionist skete midt under coronapandemien og selvom Erik Nielsen ser frem til at kede sig lidt i haven på Kirkesvinget, så savnede han de mange arrangementer, hvor Rødovres borgere normalt samles i løbet af foråret.

“Her tænker jeg på 1. maj, Vi Elsker 90´erne, Grundlovsdag, Rødovre Byfest, ‘Tour de Rødovre’, Foreningslederfesten og Sankt Hans. De steder, hvor vi traditionelt mødes og får en øl eller kop kaffe om foråret. Den kontakt har jeg savnet,” siger han.

Rollen som bedstefar

Han har været på arbejdsmarkedet siden han var 12 år gammel og han kan ikke huske, hvornår han sidst kunne kigge ned i en kalender, der ikke var plastret til med aftaler og møder. Den nye rolle som pensionist betyder, at der er endnu mere tid til kvalitetstid med familien og Erik ser frem til at bruge endnu mere tid i rollen som bedstefar.

”Det er ikke sådan, at jeg aldrig har været til stede overfor vores børn og børnebørn, men jeg har nok ikke altid haft energien til at være bedstefar.”

“I 26 år har det været partiet og kommunen i første række og så måtte det andet vente. Nu bliver jeg mere synlig og vil også komme til at have et større overskud og derfor nok også komme til at nyde det mere,” fortæller Erik, der fortsat er medlem af Kommunalbestyrelsen som menigt medlem og fortsat er en del af bestyrelsen i Kommunekredit.