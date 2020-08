Nu kun 10 smittede

Hand with medical glove holding report test and mask and Stethoscope background, Novel coronavirus (2019-nCoV) or Wuhan coronavirus and Influenza. Antiseptic, Hygiene and Healthcare concept

Mange har været skræmt over coronaudviklingen lokalt, men der er styr på det, og Rødovre følger alle retningslinjer og mere til, understreger bormgesteren, der advarer imod spredning af frygt på Facebook. Foto: SignElements

Coronavirus Rødovre er nu nede på 10 smittede den seneste uge og endnu er byens plejehjem gået ramt forbi oplyser byens borgmester, der også opfordrer til, at man ikke pisker en stemning op omkring centeret på de sociale medier.

Af André Bentsen

Det går den rigtige vej, og det er fortsat små tal, der bekymrer beslutningstagerne på rådhuset, der minder om, at man ikke må lade sig skræmme af sidste uges udsving.

“Man skal huske, at det er i en befolkning på over 40.000 mennesker,” siger borgmesteren.

“Vi tager fortsat situationen meget alvorlig i Rødovre Kommune. Vi har naturligvis genaktiveret vores interne corona-beredskab, og vi samarbejder tæt med Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er dem, der har ansvaret for opsporing af de konkrete smittetilfælde,” understreger Britt Jensen (S). Hun har i løbet af weekenden modtaget henvendelser fra borgere, der er skræmte over udviklingen på gymnasiet.

Smittetilfældene er dog spredt, og Rødovre har aktuelt ingen smittede på plejehjem eller blandt personalet i ældreplejen.

“Det dygtige personale gør alt, hvad de kan, for at passe godt på vores ældre,” understreger Britt Jensen. Rødovre følger de vejledninger, der kommer fra sundhedsmyndighederne. Meldingen er, at Rødovre ikke skal foretage sig yderligere med det nuværende smittetal.

Som du kan læse på side 4 har kommunen ud fra et forsigtighedsprincip valgt at nedskalere Rødovredagen.

“Corona har med nedlukningen af samfundet fået hammeren, så der nu er et meget lavt antal smittede. Nu er vi i gang med dansen med corona. Det skal vi vænne os til. Det betyder, at vi skal tage det meget alvorligt, hvis smittetallet stiger – i Rødovre kommer vi til at sætte målrettet ind, hvis det bliver nødvendigt. Men det betyder også, at så længe antallet af smittetilfælde er så lavt, som det er tilfældet, så er den rigtige løsning ikke at lukke alt ned eller at aflyse alt. Det er vigtigt, at vi bevarer roen og finder den rette balance,” siger Britt Jensen.

Pas på med at sprede frygt

Rødovre Kommune vil løbende orientere, hvis sundhedsmyndighederne vurderer, at vi som by og borgere skal gøre noget ekstra.

“Der er flere borgere, der har skrevet om Rødovre Centrum på sociale medier den seneste tid i relation til smittetallet. Vi er løbende i kontakt med Rødovre Centrum, og jeg ved, at de har gjort meget – de har bl.a. sat ekstra vagter ind for at understøtte, at folk ikke skal være bekymrede. Det vigtigste er, at vi alle sammen husker at holde afstand, god håndhygiejne og bruge sprit,” påpeger Britt Jensen.