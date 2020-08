Nederlag på Frederiksberg

Avarta tabte sæsonens første kamp med 1-0 på udebane mod FA 2000.

Af Mike Hjulmand

Endelig var det igen tid for at spille om point igen for Avartas vedkommende, men holdet kunne desværre vende hjem til Espelunden uden. Det var som sagt et lidt anderledes hold Thomas Westh sendte i aktion modsat sidste sæson, da blandt andet sidste sæsons angrebsduo Jonas Hemmingshøj og Oliver Carrara er fortid, og i dagens kamp startede Morten Nielsen og Mads Walter fremme for de grønklædte.

En ærgerlig start for Avarta at begynde helt uden point, da FA 2000 er ét af de hold som holdet fra Espelunden skal kæmpe mod om en af de lidt sjovere placeringer.

Næste weekend går det løs i Espelunden, hvor Avarta søndag den 6. september klokken 13:00 tager i mod nedrykkerne fra 1. division, Nykøbing FC.