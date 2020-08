Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme eg er 100% loyal over for påbud fra sundhedsmyndighederne – mest fordi de jo nok alligevel ved lidt mere om smittespredning, end jeg gør. Men derfor må man vel godt stille opklarende spørgsmål, ik’?

Af Chrummer

Man skal bære mundbind i offentlig transport i myldretiden. Så vidt så godt. DSB ophæver så pladsreservationssystemet, så nu må vi sidde tættere med mundbind. Det er jeg også med på.

Men er mundbinds-anbefalingen så ikke blot for, at vi kan være flere i toget end normalt?

Men når vi så taler om disse mundbind, så kommer de for det første i varierende kvalitet og for det andet, hvem kan se om et mundbind er ”udrangeret”? – Med en pris på 10 kroner stykket, så kunne man vel sagtens forestille sig, at de blev genbrugt i stedet for at blive kasseret. Jeg vil endda vove den påstand, at sådan BLIVER det!

Hvis du skal bruge et mundbind ud og et mundbind hjem. Så er det en 20’er om dagen eller 440 kroner om måneden. Hvis man så er to personer i en hustand, som skal med det offentlige. Ja, så koster det 880 kroner om måneden. Så der er altså MANGE skillinger at spare ved lige at bruge det samme mundbind.

Min logik siger mig, at langt de fleste kommer til at genbruge deres mundbind – og så har de ingen effekt. Samtidig lader vi togene blive fyldt op. Er vi så ikke ude i en noget blåøjet betragtning af samfundssind? Og vigtigst af alt: kick-starter vi så ikke lige smittefaren igen?

Indtil videre, så har jeg fået min løn og arbejdet hjemmefra. Jeg har holdt afstand, nyst i ærmet (mest mit eget ærme) og hold grabberne rene. Så at vise samfundssind har ikke rigtig kostet mig noget direkte. Nu skal jeg så til at betale en 20’er om dagen for at vise samfundssind? Jeg tror bare ikke på det – og jeg er måske een af dem, som har råd til det – så tør jeg ikke tænke på dem, som IKKE har råd til det!

Hvad gør vi så? Vi vil både have fyldte tog og tømte hospitaler. Men, som min kone plejer at sige, man kan ikke både skide og slå på tromme (et faktum, jeg tror, jeg en dag vil bevise for hende, at man godt kan). Der er kun 2 løsninger. Enten genindfører man en begrænsning af passagerer i toget ELLER man udleverer gratis mundbind på stationen.

Ellers sker der det samme med mundbind, som med at pisse i badet. Alle gør det, men ingen indrømmer det. Og fælles for mundbind i toget og pis i bruseren er, at det tager enorme resourcer at bevise, at dit mundbind er ”forurenet” eller om du har pisset i badet! – Der er dog den store forskel, at du ikke dør af pis i badevandet – men meget vel kan dø af et nys i skærmen fra en medpassager gennem et knapt så effektivt mundbind.

Og så har vi ikke engang talt om hamstring af mundbind – sikkert de samme mennesker, som stadig har depotet fyldt med lukomspapir og tørgær. Nå, men i princippet kan jeg være skideligeglad for jeg kører i bil. Det er noget lort for miljøet – men godt for smittefaren.