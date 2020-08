Minimumsnormeringer på vej

Der kan være flere hænder på vej i din børnehave. Foto: Arkiv

Minimumsnormeringer I morgen behandler kommunalbestyrelsen fordelingen af 4,2 ekstra millioner til børneinstitutionerne.

Af André Bentsen

Der kommer flere hænder til at sige goddag til forældre og børn i garderoberne i byens børnehaver. Rødovre Kommune udmønter nemlig lige nu en pulje fra staten på 4,2 millioner kroner til ekstra personale i daginstitutionerne.

”Pengene går direkte til mere pædagogisk personale om eftermiddagen, hvor normeringen i dag er lavest. Jeg håber, at det kan give både børn og personale en lidt bedre hverdag med mulighed for større fordybelse. Ressourcerne bliver fordelt, så alle institutioner og alle børn får glæde af det. I Rødovre har vi i forvejen en bedre normering end landsgennemsnittet, og det her gør situationen endnu bedre,” siger formanden for Børne- og Skoleudvalget Flemming Lunde Østergaard Hansen (S).

I SF glæder Kenneth Rasmussen sig over, at midlerne fra staten nu endelig udbetales, men understreger, at der er brug for flere, hvis man skal nå de ønskede normeringer.

” Midlerne bliver fordelt på alle institutioner, hvilket SF mener er den korrekte måde at fordele dem på nuværende tidspunkt. Beløbet er selvfølgelig langt fra nok til at der er de ønskede minimumsnormeringer i Rødovre. Det kræver et langt større beløb. Vi håber derfor, at de beløb, der blev afsat ved finanslovsforhandlingerne kommer til udbetaling,” siger han.

Er allerede over snit

Udmøntningen betyder reelt, at Rødovre Kommune er på vej til at indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Det betyder i praksis, at der i alle kommunens daginstitutioner i gennemsnit vil være henholdsvis 3 vuggestuebørn og 6 børnehavebørn pr. fuldtidsmedarbejder.

I Rødovre Kommunes daginstitutioner er der dog i forvejen en bedre normering end landsgennemsnittet. De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2018 var 3,1 vuggestuebørn per fuldtidsmedarbejder og 6,0 børnehavebørn per fuldtidsmedarbejder.

”En højere normering om eftermiddagen vil give personalet i daginstitutionerne bedre muligheder for at skabe læringsmiljøer for børnene og dele børnene op i mindre grupper om eftermiddagen,” lyder det fra kommunen.

Kenneth Rasmussen mener dog, man skal tage tallene med et gran salt.

”Normeringstallene kan diskuteres idet Danmarks Statistik blandt andet medtager ledere i deres beregninger. Danmarks Statistiks tal siger heller ikke noget, hvordan det er i den enkelte institution.

Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget har godkendt indfasningen af minimumsnormeringer, og det skal endeligt behandles på et møde i kommunalbestyrelsen den 25. august.