Med bibliotekaren på ø-ferie

Hvis du skal på Ø-hop de sidste dage inden ferien slutter, så kan du da lige nå at male en sten og tage den med til Rødovre Lokal Nyt og få en gratis is og deltage i lodtrækningen om et gavekort til Irma. Det er også ret hyggeligt, selvom man taber. Foto: Red

I denne uge giver Maria Søgaard Boström, der er børnebibliotekar i Islev, sit bud på, hvordan hendes tur til en lille ø i Storebælt kan se ud i litteraturen.

Af André Bentsen

10 andre bøger der passer på en Ø-ferie: ”Sørøverne på sommeferie: Med familien Søstærk i hovedrollerne” af Jonny Duddle ”De 5 på Skatteøen” af Enid Blyton ”Robinson Crusoe” af Daniel Defoes ”Skatteøen” af R.L. Stevensons ”Ravenstorm-mysterierne” af Gillian Philip ”Verdens bedste sævekassebil” af Doro Göbel ”Sjov i naturen med Sebastian” ”Kender du Danmarks fugle” af John Nielsen Præstegaard ”365 lege til børn” ”Weekend- kreative projekter til børn og deres voksne”

Min familie og jeg skal i sommerhus på en lille lidt hemmelig ø, hvor der ikke bor så mange mennesker. Her skal vi helt sikkert ud for at finde glemte skatte eller mærkelige væsener, som er gået i land. Ungerne elsker at gå på skattejagt, jeg har derfor pakket kufferten med ”Spøgelser og Spioner” af Katarina Mazetti. Det er en spændende detektivroman for børn fra 9 år. Historien handler om de fire fætre og kusiner Julia, Basse, Alex og George, der er på ferie hos deres lidt distræte moster Frida, der har sin egen ø, der hedder Lappedykkerøen. Børnene havde håbet på en afslappende sommerferie, men da deres moster må tage ind til fastlandet et par dage, er de alene på øen. I nattens mulm og mørke ser de nogle skikkelser og der forsvinder både mad og drikke. Den hyggelige sommerferie bliver pludselig lidt for spændende på den lille ø. Bogen er første bind i krimiserien Karlsson & Kat.

En anden rigtig fin bog om en ø er Jakob Martin Strids ”Flyverbogen – rejsen til monstrenes ø”. Det er en flot billedbog med Strids skønne tegninger sammen med en fantasifuld fortælling om søskendeparret Austin og Minna. Minna kan ikke finde sin lillebror Austin. Da Minna leder efter Austin finder hun i stedet heksen Baba Jaga. Baba Jaga hjælper Minna og efter en flyvetur ind over København, finder hun endelig Austin på Monstrenes ø. Men hvordan skal de nu komme hjem?

Maler sten

Efter en tur til stranden, tømmer vi lommerne for sand, musilingeskaller og sten. Nu er det tid til en kop te eller saft – alt efter vejret. Nu skal vi male på de sten, vi har samlet. I Willy Louise Stam Pahls bog ”Stenmaling” er der nyttige maletips. Den indeholder fif til materialer og sten, små øvelser og forslag til forskellige motiver som små ansigter, mønstre, fugl, trold osv. Der er lidt for enhver smag – både til familiens yngste og ældste.

Et projekt, som tager en stor del af vores tid, er at bygge årets sæbekassebil. Den skal males i flotte farver og have et sejt navn. Når den engang er færdig, skal vi ræse afsted ned til ishuset og nyde en lækker isvaffel. Faktisk har Ole Lund Kirkegaard skrevet en historie om en sæbekassebil, der hedder ”Sæbekasse-bilen”. Den handler om to friske drenge der bygger den sejeste sæbekassebil, som de planlægger at køre 140 km i timen i. Men det går ikke helt som planlagt.