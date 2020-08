Masserer dine stresshormoner ud af kroppen

Susanne har åbnet ny klinik i Loaderiet på Gunnekær. Nu glæder hun sig til at hjælpe med smerter og stress. Foto: Red.

massage Selvom mange af os ligner hinanden uden på, findes der ikke to kroppe, der er helt ens. Derfor tager ny massørs behandlinger altid udgangspunkt i lige netop dig. På en måde også en lille smule i Buddha.

Af André Bentsen

Lad os starte med Buddha, der efter sigende skulle have siddet under et Bodhi-træ, da han ’vågnede op’.

På samme måde, men i mere både kropslig og overført betydning, vil Susanne Hansen fra Rødovre gerne hjælpe borgerne af med stress og fysiske skavanker.

Derfor har hun åbnet en ny klinik kaldet Klinik Bodhi i Loaderiet på Gunnekær.

Her kan man få meditativ massage eller klassisk massage. Desuden kommer Susanne til at tilbyde japansk cosmo lifting, cupping massage, hotstone/coldstone massage og behandling af golf-/tennisalbue og karpaltunnelsyndrom.

”Jeg mærker en stigende efterspørgsel på forskellige former for massage, fordi vi bliver mere og mere stressede i samfundet. Der er også en stigning i angst, depressioner og stressrelaterede skavanker,” konstaterer hun.

Hvordan afhjælper massage det?

“Det beroliger blandt andet nervesystemet. I den klassiske massage behandler man derudover myoser og det må aldrig gøre så ondt, at man får den her “fight or flight”, der udløser stresshormoner. Det må gerne føles ømt, men på en behagelig måde. Det er vigtigt, at man kan slappe helt af og føle sig i trygge hænder, for det frigiver de hormoner, der afstresser og afspænder kroppen,” siger Susanne, der meget gerne vil tage fat i mere end de umiddelbare fysiske strukturer.

Individuel tilgang

En behandling i Klinik Bodhi starter altid med, at hun spørger ind til klientens udfordringer.

”Behandlingen vil altid være tilpasset den enkelte klient og ikke to behandlinger vil være helt ens. Jeg tilpasser greb, tryk og prioriteringer undervejs i behandlingen alt efter, hvad jeg mærker og hvilke oplysninger, du har valgt at dele med mig,” siger hun og forklarer:

”Massage er en af verdens ældste behandlingsformer og har været kendt i flere tusinde år. Undersøgelser har vist, at massage sænker niveauet af stress-hormoner i kroppen, stimulerer immunsystemet og virker smertelindrende.”

“Der findes mange former for massage og det er vigtigt at finde den form for massage, der passer til netop din krop, så du får det optimale udbytte af behandlingen.