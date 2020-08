Krisen har taget hårdt på udsatte – nu mødes boligområde til fællesfilm

Det så sjovt ud, sidste år, da Kærene viste film på storskærm. Nu gentages det hele. Foto: Privat

film på storskærm Når man hverken har have eller altan kan isolationen tage ekstra hårdt på psyken. Især udsatte, der ikke har kunnet handle ind normalt eller børnefamilier der ikke har kunnet lege udendørs, har været hårdt ramt af en coronaeffekt. Nu arrangerer boligområdet til fællesfilm for 500 mennesker - og du er inviteret.

Af André Bentsen

Noget af det hårdeste ved coronakrisen og nedlukningen af landet har, for de mange tusinder i lejlighed uden adgang til egen have eller altan, været, at man ikke kan få luft uden at udsætte sig selv og andre for fare.

Derfor er det også en glædens dag den 28. august, når hele Rødovre Syd mødes til fælles filmvisning på storskærm foran BK Vest.

Her skal de sammen med alle dem, der vil med, se filmen The Gentlemen.

“Dagen efter har vi så både teater og film for børnene,” fortæller Susanne Mikkelsen fra Café Bi-

blioteket.

Udsatte hårdt ramt

Hun har om nogen stået i frontlinjen som modtager af de bekymringer, der har præget boligområdets mange udsatte beboere.

“Når man bor et sted som her, er man fastlåst, fordi man ikke har haver. Man har heller ikke rigtig kunne se hinanden på

legepladserne og alle har holdt afstand. Det tager hårdt på de ensomme og dem, der i forvejen er psykisk sårbare. Det mærker vi her i caféen,” siger Suanne Mikkelsen, der oplevede en stor glæde, da de åbnede op med coronakaffe og andre småaktiviteter igen.

“Folk deltes om tiden. Så gik de lige en tur på skift,” forklarer hun.

Lukket inde og ude

Café Biblioteket huser også mødetstedet, der samler ensomme og udsatte fra området – normalt.

“Der ved vi, at de ikke har nogen kontakt med nogen mennesker overhovedet og sikkert ikke engang tør handle ind, så der har de frivillige hjulpet,” siger hun.

Mens nogen har været spærret inde, har Præriens folk, været lukket ude. Det har gjort det svært for nogle af dem og da det i starten af coronakrisen både sneede og haglede, måtte beboerrådgiveren ud med både tæpper og hjælpe forfrosne en tur på hospitalet.

“Vi har tilpasset os, men nu er den værste del af krisen ved at være slut, så vi kigger frem mod, hvad vi kan gøre for at markere, at fællesskabet åbner op igen,” siger Susanne Mikkelsen og spejder med lys i øjnene over imod den store græsplæne foran Vestbad.

Her vil der den 28. og 29. august være folkefest med behørig afstand.

“Det vil sige, at vi viser film, så folk kan være sammen, hver for sig,” siger hun.

Man skal altså selv medbringe stole samt tæpper og der er maksimalt tilladelse til, at der kan være 500 gæster på det store område. Det har politiet sagt god for.

“Vi vil gerne vise området frem. Vi bor et dejligt sted, men vi har manglet fællesskabet de sidste mange måneder. Nu kan vi endelig få en oplevelse af at høre hjemme og høre

sammen,” siger hun og fortsætter:

“Mange af de udsatte kommer kun ud, hvis de ved, der sker noget, så vi skal gøre opmærksom på os selv og sprede budskabet. Det har en afsmittende effekt på andre tilbud og muligheder, at vi foretage os noget, så de har nogen at være sammen med om ting, der giver mening.”

Det er gratis at se filmene og boldklubben sælger slik og drikkevarer med al tænkelig coronasikkerhed.