Kærene aflyser filmfestival

Filmfestival i Kærene på lørdag er aflyst. Foto: Privat

Aflysning Antallet af aflyste begivenheder i kølvandet på Rødovres nye sorteper-status på coronalandkortet, stiger. Nu aflyses kæmpe filmfestival i Kærene.

Af André Bentsen

Weekendens to store filmvisninger på storskærmen i Kærene er aflyst. Efter et krisemøde i Styregruppen, hvor der blandt andet sidder repræsentanter fra kommunen, har Kærene valgt at aflyse det planlagt arrangement, der ellers havde fået tilladelse fra politiet og Coronahotlinen til at samle 500 mennesker forsvarligt til filmvisning.

”Det er det høje smittetryk i Rødovre netop nu, der gør, at vi er blevet anbefalet at aflyse. Det er vi rigtig kede af, det var nu vi skulle samles og fællesskabet været i centrum med film under åben himmel. Men vi har også stor forståelse for, at vi skal passe på hinanden, særligt lige nu i Rødovre hvor smittetrykket er højt,” siger Susanne Mikkelsen, der er boligsocial koordinator i Kærene.

”Men vi aflyser ikke kun – vi udsætter da bare. Så glæd jer til foråret eller sommeren 2021,” siger hun i altid vanlig optimistisk stil.