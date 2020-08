Hvem er den hurtigste panter

Pantstationen kommer til at stå på p-pladsen ved Rødovre Centrum lige for foden af vandtårnet på Tårnvej samme sted, hvor Drop & Go blev testet. Byggeriet er i gang og Dansk Retursystem regner med at byde velkommen i den nye pantstation medio august. Foto: Credit: No Parking

Genbrug Det kræver masser af tomme flasker og minimal teknisk snilde at forvandle sine rester til penge. Men hvem er egentlig den hurtigste panter i din vennekreds? Det kan du finde ud af, når den store pantstation åbner permanent i Rødovre med sjov og ballade. Der er kaffe og is til alle.

Af André Bentsen

Program for åbningsdagen Kl. 10.00 – Åbning ved Britt Jensen, Borgmester i Rødovre og Marlene Holmgaard Fris, Markedsdirektør i Dansk Retursystem.

Kl. 11.00 – Pant-om-kap for alle.

Kl. 12.30 – Pant-om-kap mellem vinderen fra første pant-om-kap og ishockeyspiller William Rørth fra Rødovre Mighty Bulls.

Kl. 13.00 – Tak for i dag.

Dansk Retursystem byder på kaffe og is under hele arrangementet.

Kan du pante hurtigere end manden med Rødovres hurtigste reflekser?

Det finder du ud af den 22. august, når den populære pantstation Drop & Go vender tilbage til Rødovre, nu som en permanent pantstation. Det bliver den 13. pantstation i Danmark og er blevet til virkelighed på baggrund af et tæt samarbejde mellem Dansk Retursystem og Rødovre Centrum. Den ny pantstation i Rødovre åbner d. 22. august 2020.

Her kan du blandt andet pante om kap med dine venner og med RMBs målmand William Rørth.

Det er Dansk Retursystem, som åbner sin 13. pantstation ved Rødovre Centrum. Den bliver samtidig platform for en moderne formidling af pantsystemet og den klimamæssige gevinst, der er ved at genanvende flasker og dåser.

Bedre afleveringsmuligheder

Dansk Retursystem arbejder hele tiden på at forbedre afleveringsmulighederne for forbrugerne. En ny pantstation i Rødovre vil imødekomme et stort behov for at kunne aflevere større mængder af pant ad gangen for hele Storkøbenhavn.

”Der har længe været et ønske om at få en pantstation inden for Ring 3. Da vi testede Drop & Go i 2018, var Rødovre det sted i landet, hvor der blev afleveret flest tomme pantflasker og -dåser. Siden har vi, sammen med Jesper Andreasen, direktør og medejer af Rødovre Centrum, arbejdet på at gøre løsningen permanent og det glæder os, at vi nu snart kan søsætte den 13. pantstation,” siger markedsdirektør Marlene Holmgaard Fris fra Dansk Retursystem.

Rødovre pantstation vil kunne modtage 25.000 flasker og dåser dagligt. Dermed kommer den til at bidrage til de ca. 4 millioner flasker og dåser, der hver dag kommer retur til genanvendelse gennem pantsystemet. Det sparede sidste år klimaet for et CO2-udslip på 150.000 tons.

120 emballager i minuttet

Det har været en lang rejse for den nye pantstation, der startede som en test af Drop & Go i 2018. Testen blev en stor succes, både teknisk og for forbrugerne. I den nye pantstation hælder du dine tomme dåser og flasker ned i en sluse, hvorefter de bliver talt automatisk og panten bliver udbetalt. Maskinen tæller op til 120 emballager i minuttet! Det er tre gange så hurtigt som flaskeautomater i butikkerne.

”Vi søger hele tiden efter nye måder at pleje vores kunder på, og at det nu kan lade sig gøre med en pantstation, som også gavner klimaet, er vi meget tilfredse med. Det passer godt ind i vores ønske om at indgå i grønne samarbejder. Samtidig vil det også aflaste de butikker, som ikke har meget plads til opbevaring af pant,” siger Jesper Andreasen, direktør og medejer af Rødovre Centrum.