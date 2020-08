Hønens hårde genstart

Trafiklegepladsen er åben, så børn kan køre på cykler og lege i sandet, men vand er der intet af. Foto: Robert Hendel

vestbad Der er ikke meget vandsjov på den ikoniske trafiklegeplads i Vestbad. På trods af en 50 millioner kroner dyr restaurering af ude- arealerne, har den farverige mosaik-høne været tørlagt siden indvielsen i juni måned.

Af Christian Valsted

Fakta Der har i alt været afsat 50,9 millioner kroner til projektet, hvoraf A. P. Møller Fonden har bevilget hele 31,8 millioner kroner, mens Slots- og Kulturstyrelsen har støttet projektet med 500.000 kroner.

De resterende 18,6 millioner kroner har Rødovre Kommune og Brøndby Kommune delt imellem sig, da de er fælles ejere af anlægget.

Under stor festivitas kunne politikerne i Rødovre og Brøndby kommuner i slutningen af juni måned indvie det store friluftsbad i Vestbad, der med mere end 50 millioner støttekroner i ryggen, er blevet restaureret, så det står, som det gjorde, da det blev indviet tilbage i 1958.

I løbet af sommeren har brugerne derfor igen kunne springe vandbomber fra den V-formede vippe og køle sig ned i de to udendørs bassiner, men for de mindste børn, der havde set frem til at lege i vand på trafiklegepladsen, har genåbningen af friluftsbadet været lidt af en maveplasker. Eller nærmere mangel på samme, for den farverige høne, har været ude af drift siden genåbningen.

Ikke godkendt

Hønen fik i forbindelse med restaureringen installeret ekstra strømdysser, men vandet løber ikke hurtigt nok igennem og derfor har Vestbad været nødsaget til at bestille en ny pumpe og afløbsrist til Hønen. En bestilling, der har ladet vente på sig.

”Der har været lang leveringstid på pumpen, da det ikke er en lagervare. Det er utrolig ærgerligt og vi skubber på for at processen går så hurtigt som muligt. Vi håber på, at installationen kan ske i denne uge. Efter installation skal vi have miljømyndighederne til at godkende en ny ‘gennemstrømningstest’, inden vi kan tage Hønen i brug,” forklarer Ulrik Gjerstrup-Olsen, der er daglig leder af Vestbad.

Sikkerhed frem for alt

Det er et kapløb med tiden om ’Hønen’ når at komme i brug i denne sæson, da friluftsbadet lukker i slutningen af måneden. Vandkvaliteten skal dog være i orden og derfor tager man ingen chancer, understreger Ulrik Gjerstrup-Olsen.

”Vi sætter store krav til vandkvaliteten og sætter sikkerheden for vores besøgende før alt andet. Der kommer vand i Hønen, så snart vi har dokumenta-

tion fra miljømyndighederne om, at vandkvaliteten er i orden,” siger Vestbads’ daglige leder.