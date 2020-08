“Hjemmeplejen nægter at bruge mundbind”

Benny tør ikke lukke op for hjemmeplejen, der ofte ikke vil bruge værnemidler, selvom han beder dem om det. Foto: Red

Coronavirus Klokken nærmer sig 12 og Benny Nielsen er sulten. Han har ikke fået morgenmad. Igen i dag har han ladet som om, han ikke er sulten, fordi den hjemmeplejer, der besøger ham i Doktorhaven, ikke vil tage mundbind på. Benny lider af KOL og hjerteproblemer, og er bange for at blive smittet med corona.

Af André Bentsen

”Ingen skal være utrygge ved at få hjælp.” Beskeden fra Rødovre Kommune er klar nok.

Der er ingen af de borgere, som i dag modtager hjælp til enten rengøring, hygiejne eller madlavning, der skal være bange for at modtage den på grund af frygt for coronasmitte.

Alligevel har Benny Nielsen i Doktorhaven lige afvist endnu en assistent, fordi hun ikke ville tage maske på, spritte af og bruge handsker, før hun gik ind i hans lejlighed,” fortæller han til Rødovre Lokal Nyt.

”Jeg har ringet til visitationen og hjemmeplejen og bedt dem tage beskyttelse, masker og handsker på, når de besøger mig,” men det vil de ikke,” siger Benny Nielsen.

”De kommer to gange om dagen. De smører mad om morgen og smører den uden handsker. Det synes jeg ikke er okay, når jeg på forhånd har sagt, at det gør mig bange,” fortæller han.

Benny Nielsen lider af KOL og har hjerteproblemer. Som mange andre i risikogruppen er han derfor ekstra påpasselig med at få besøg fra andre. Også hjemmeplejen.

”Jeg lyver lidt og siger, jeg allerede har fået mad. Jeg er bange for at blive smittet, fordi jeg er en af de udsatte. Når jeg forklarer det til kommunen, så vasker de bare hænder og sender mig videre,” påstår han.

Sådan har det været i tre måneder nu.

”Jeg er meget nervøs for at blive smittet. Jeg er jo ellers flyttet til København for at være tæt på min søn, så nytter det jo ikke noget, hvis jeg kradser af på grund af, at jeg bliver smittet. Så hvis de ikke vil passe på mig, så skal jeg passe på mig selv.”

Vi tager alle forholdsregler

På rådhuset understreger ældrechef, Allan Pedersen, at hjemmeplejen følger præcis de samme retningslinjer, som da krisen var værst.

”Hvis du har tæt personlig kontakt, skal hjælpe med bad eller vask, så skal du bruge mundbind eller visir. Sådan er det med de fleste ting, hvis man er under én meter fra borgeren,” påpeger han.

Allan Pedersen forklarer, at alle medarbejdere er blevet trænet i at spritte hænder af hele tiden og altid har sprit med på tur.

”I princippet er god håndhygiejne nok til mange af de opgaver, vi udfører, men det er ikke fordi vi på nogen som helst måde sparer på værnemidler eller brugen af dem. Det er en vurdering af sikkerheden,” understreger han.

Da Rødovre Lokal Nyt tjekker lejlighederne i Doktorhaven er de imidlertid så små, at det er svært at se, hvordan hjemmeplejen skal kunne hjælpe Benny, der med sin rollator fylder en del på de få kvadratmeter, uden at komme tæt på ham.

”Jeg synes han skal tage det op med sygeplejersken, der er tilknyttet. Han kan godt være tryg ved det, der sker og de er med på, at de skal holde afstand, men hvis han alligevel er utryg, og ligefrem siger nej til at få den hjælp, han skal have, så er det vigtigt for os, at han får snakket med dem,” siger Allan Pedersen og tilføjer, at man ikke ønsker nogen form for risiko eller utryghed.

”Så det er vigtigt at få snakket ordentligt sammen om, hvordan tingene foregår. I starten oplevede vi også flere borgere, der sagde nej til hjælp fordi de var skræmte, men en god kommunikation og de mange forholdsregler har bragt orden i tingene. Ikke mindst fordi personalet tager de hensyn de skal, også når de ikke er på arbejde i øvrigt.”