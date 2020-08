Har du problemer med kloakken?

SPONSORERET INDHOLD Har du et stoppet toilet, som du ikke selv kan fikse ved hjælp af de almindelige husråd? Så er du kommet til det helt rette sted. Her i denne artikel finder du nemlig en række tips og gode råd til, hvad du kan gøre, hvis du står i en situation, hvor du har brug for en professionel kloakmand til at tage sig af kloakproblemerne.

Ring efter et kloakfirma

Hvis du står i en situation, hvor dit afløb er stoppet til, og de almindelig husråd mod en stoppet kloak ikke virker, så bør du altid tage kontakt til et kloakfirma. Noget tyder nemlig i så fald på, at problemerne er større, end hvad du selv kan løse, og så er der behov for professionel hjælp udefra.

Et kloakfirma har alle de nødvendige remedier, der skal til for både at undersøge din kloak og efterfølgende fikse det pågældende problem, og samtidig koster det ikke en formue. Det kan være, at der blot skal foretages en slamsugning eller en spuling af kloakken, fordi der har sat sig en prop fast i afløbet.

Få foretaget en TV-inspektion af din kloak

Det kan dog også være, at problemerne med kloakken er større end som så, og i disse tilfælde er det utroligt vigtigt, at de bliver efterset og udbedret af en kloakmester. I mange af disse tilfælde vil kloakfirmaet typisk foretage det, der kaldes for en TV-inspektion af kloak. Det foregår ved, at man sender et lille kamera ned i kloaksystemet, så man kan se på en skærm, hvad der er af eventuelle skader eller problemer, der forårsager kloakgenerne.

Ved at få foretaget en TV-inspektion slipper du blandt andet for, at der skal udføres større gravearbejde, og det gælder både i forbindelse med den indledende undersøgelse og i form af det efterfølgende udbedringsarbejde.

Hvornår er en TV-inspektion en god ide?

Der er mange tilfælde, hvor en TV-inspektion af din kloak vil være en rigtig god ide. Først og fremmest bruges metoden, når det ikke er indlysende, hvad der er årsag til kloakproblemerne, men metoden kan også bruges i mange andre tilfælde. Her kan blandt andet nævnes:

Hvis du ønsker at undgå gravearbejde

Hvis du har haft oversvømmelse i kælderen, og afløbet begynder at lugte

Hvis der har været andre form for vand- eller fugtskader

Hvis du skal have udført en renovering af kloakken

Der er rigtig mange fordele ved at få foretaget en inspektion af sin kloak, og derudover koster det ikke ret meget – slet ikke når man tager højde for, hvor meget det vil kunne komme til at koste, hvis der i stedet for skulle udføres gravearbejde og foretages reetablering efterfølgende. Kloak-TV betaler sig.