Gratis koncert med vildt navn på Rødovredagen

Den 28. august kan du sikre dig to gratisbilletter til Carl Emil, der spiller på Rødovredagen.

Rødovredagen Hvem skulle have troet, at der ville komme billet-krig til en koncert i Rødovre, men det er præcis, hvad der kommer, når storbypoeten Carl Emil Petersen spiller til en gratis koncert i Rødovre. Du kan nemlig kun få to billetter, så der bliver kapløb ved computerne.

Af André Bentsen