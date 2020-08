Giv badeværelset nyt liv

SPONSORERET INDHOLD Selvom det er et intimt og privat rum, så er badeværelset et af de mest anvendte rum i en moderne bolig. Bad, toiletbesøg, tandbørstning, make-up og barbering. Man kommer ikke uden om at opholde sig en del på badeværelset i løbet af dagen, og derfor skal det helst være så indbydende som muligt.

I denne guide kan du få nogle tips til, hvordan du gør badeværelset mere indbydende for dig og dine gæster.

Skru op for farverne

Badeværelser skal først og fremmest være funktionelle og hygiejniske. Det er klart. Men nogle gange bliver indretningen en tand for steril, så det mere minder om et hospitalsværelse.

En nem måde at give lidt mere liv til badeværelset er at eksperimentere med farverne. Et badeværelse holdt i den samme (ofte hvide) farve hele vejen igennem er sjældent særligt inspirerende. Nogle af de elementer, der egner sig til varierede farver, er:

Skabslåger og andet opbevaringsplads

Klinker og fliser

Vaskeforhæng, måtter og tæpper

Du behøver selvfølgelig ikke have så mange farver, at dit badeværelse kommer til at ligne et legeland, og en smule variation vil for det meste være nok. Hos badogfliser.dk kan du finde inspiration til at transformere dit badeværelse.

Prøv med andre stilarter

Der findes nemlig masser af badeværelsestilbehør og forskellige materialer, der for alvor kan pifte badeværelset op.

Ved brug af sandfarvede murstenselementer, kan du give dit badeværelse et naturligt look, der leder tanker hen på et ægte romersk bad, omend uden søjler. Har du et stort badekar er middelhavsstemningen nærmest garanteret.

Mange danskere anvender mosaiksten eller dekorerede fliser med flotte mønstre. Der er en grund til deres popularitet, da fliser og sten i modsætning til en bar væg nemt kan tilpasses, så dit badeværelse for et unikt og personligt look.

Med brug af dekorative sten er det kun din personlige smag, der sætter grænserne, og ofte koster det ikke alverden at give dit badeværelse et helt nyt look.

Tænk ud af boksen

Ønsker du at give dit badeværelse et nyt pift uden at bruge flere penge end nødvendigt, er der heldigvis hjælp at hente.

Mange holder deres badeværelse næsten frit for pyntegenstande, men det er der ingen grund til. Der findes utroligt meget smart og dekorativt badeværelsestilbehør, der hverken kræver installation eller vedligeholdelse.

En klassiker er at hænge billeder eller plakater op. Det kan både være humoristiske billeder, opmuntrende citater eller reproduktioner af klassiske malerier. En Mona Lisa på badeværelset er måske ikke toppunktet af god smag, men et landskabsmaleri ville næppe falde nogen for brystet.

Ofte handler det om at tænke kreativt, og der kan være mange spændende småprojekter, hvis du er gør-det-selv typen.

Dekorerede sæbeholder, opbevaringshylder til toiletpapir eller stativer til håndklæder. Alle disse ting er ganske nemme selv at konstruere, og der findes mange kreative byggevejledninger på internettet, der kan hjælpe dig i gang.

I det hele taget kan man sagtens tillade sig at eksperimentere på badeværelset. Bare fordi, at man bruger rummet til at udføre de samme rutiner igen og igen, behøver omgivelserne ikke at være kedelige.