Gå eller løb 24 timer for Kræftens Bekæmpelse

Lørdag kan du igen støtte Kræftens Bekæmpelse, når der er Stafet for Livet. Foto: Arkiv

Lørdag er der igen 'Stafet for Livet' omend i en helt ny udgave.

Af André Bentsen

I lørdags kunne du møde tidligere kræftramte ved Tyren, da Stafet for Livet gjorde reklame for lørdagens løb, der afholdes under helt særlige restriktive omstændigheder.

Det betyder, at man kan tilmelde sit eget hold på nettet og selv arrangere en rute. Man kan dog også deltage i den officielle afvikling på Rådhusplænen.

“Vi arbejder hurtigt i disse dage,” oplyser lokalformand, Lars Hjordt Reuter, der, sammen med borgmesteren, åbner den officielle fighterrunde på Rådhuspladsen.

Der vil der også være musik, auktioner og den altid stemningsfulde lysceremoni.

“Stafet For Livet er en 24 timers holdaktivitet, der sætter fokus på kræftsagen med oplysning, aktivitet og underholdning. Alt hvad der samles ind på og op til dagen går derfor til Kræftens Bekæmpelse,” forklarer formanden.

Han håber, at man vil tilmelde sig et hold, eller starte deres eget løb et andet sted.

Det gør blandt andet den nye ølbar, Terminalen.

“På grund af coronaen har de aflyst den store officielle model, så vi støtter op ved at have vores eget løb hernede,” fortæller iværksætter, Morten Seifert. Han lover musik flere gange i løbet af døgnet og selvfølgelig også mulighed for mad og øl.

“Jeg ved ikke lige, hvor mange runder, man skal gå for at forbrænde en øl, men det er heldigvis ikke det vigtige med løbet,” griner han.

Alle kan være med

Alle er i princippet inviteret til at oprette et hold, men så står man selv for at skaffe deltagere til holdet.

Det koster 100 kroner at være med.

Og for folkene bag Stafet for Livet er det vigtigt, at mange får dagen i kalenderen, så man er klar til det helt store arrangement forhåbentlig næste år.