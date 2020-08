FIR-formand genvalgt

Poul Lundberg Andreasen under sidste års foreningslederfest i Rødovrehallen. Foto: Brian Poulsen / arkiv

Af Peter Fugl Jensen

Det var et roligt repræsentantskabsmøde, som FIR afholdt i sidste uge, hvor der kun mødte 10 medlemmer frem ud de 56 foreninger, der er medlem af sportens paraplyorganisation.

På valg var formand Poul Lundberg Andreasen, som har været formand for FIR i 10 år. Han blev genvalgt, mens suppleant Lone Henriksen fra Rødovre Floorball Club blev valgt ind i bestyrelsen, da Birgitte Nielsen havde valgt at stoppe efter 27 år i FIRs bestyrelse.

“Jeg synes, der skal yngre kræfter til, for jeg startede selv i FIR, da jeg var i 20’erne. Dengang var jeg enlig kvinde og samarbejde kun med mænd på min fars alder, så i dag, synes jeg, det er godt, der er flere kvinder i bestyrelsen,” sagde Birgitte Nielsen, efter forsamlingen havde takket for hendes mangeårige arbejde med en taktfast klapsalve.

Opfordring

I formandsberetningen opfordrede Lundberg Andreasen til, at foreningerne får et bestyrelsesmedlem, der kun tager sig af det tværgående arbejde.

“Der er så mange interessenter omkring en forening som FIR, kommunen, DGI, brugerbestyrelsen og så videre. Jeg kan godt forstå, vi bliver valgt fra, når man har en travl hverdag. Derfor håber jeg, foreningerne vil overveje bestyrelsesmedlemmer, som varetager disse opgaver, som er vigtige for en forening,” opfordrede Poul Lundberg Andreasen.

Han og FIR blev i øvrigt rost af de fremmødte foreningsledere, der tilkende-

gav FIRs nye og mere aktive stil, hvor man søger mere gennemsigtighed, åbenhed og en indsats i fællesskab.

Lægger op til dialog

På baggrund af foreningernes kritik af kommunen i foråret, har kommunen indkaldt til en idrætskonference ‘Sammen om fremtidens idrætsliv i Rødovre’ med oplægget:

Har idrætten det så dårligt i Rødovre?

Hvad er idrættens kerneproblem?

Hvorfor går medlemstallet ned i Rødovre?

Hvad kan idrætten selv gøre?

Som modspil spurgte FIR på repræsentantskabsmødet:

“DGI har en plan for, at 50% af borgerne skal dyrke idræt i en idrætsforening og 25% i selvorganiseret og kommerciel idræt. Hvor vil politikerne ligge i Rødovre?”

I dag er cirka 21% borgere foreningsaktive i kommunen, mens tallet er uvist i selvorganiseret og kommerciel idræt.