Find en billig bolig i Malaga på Costa del Sol

Af Sponsoreret indhold

Mange danskere drømmer om en bolig i Spanien. Særligt ved sydkysten på Costa del Sol, hvor der er varmt hele året, og valfarter vi gerne til på ferie, år efter år. Men i stedet for to uger i Marbella, Fuengirola eller Malaga, hvad med en helårsbolig som er din, når du har lyst til det?

Gennem tvangssalg af boliger i Malaga på Costa del Sol er der mange muligheder for at investere i fast ejendom. Ved at købe et hus eller en lejlighed på tvangssalg kan du måske få det til billigere penge, end hvis du havde købt den til markedspris.

Når du køber gennem tvangsauktioner eller tvangssalg, så er det oftest banken, som står for 100 % af finansieringen. Det betyder, at du ikke skal lægge en krone i handlen, men betale boligen af løbende. Derfor er der mange penge at spare på at købe via tvangssalg og tvangsauktion.

Spanien har masser af boliger på tvangsauktion

Køb spansk gennem dansk ejendomsmægler

Før du træffer valget om at investere i ejendomme i Sydspanien, er det en god ide at alliere sig med en dansk ejendomsmægler, der har forstand på de lokale forhold. Både så du gør det på den billigst mulige måde men også så du ved, at du træffer det rigtige valg for dig og din økonomi. Det vigtigste er, at du finder din drømmebolig til en pris, du har råd til at betale.

Bolig Sydspanien kan hjælpe dig med at finde den bolig, du lige står og mangler. De ønsker at gøre det let, enkelt og billigt for dig at investere i ejendomme på den sydspanske solkyst. De tager dig i hånden og guider dig gennem, hvordan du får mest bolig for dine penge.

Smag på troperne og invester i sydspanske ejendomme

Boliger for enhver smag og til enhver pris

Priserne for tvangsauktionerede boliger i Sydspanien varierer utrolig meget. Du kan derfor også købe boliger, der passer til dig, uanset hvor mange penge, du har at gøre med. Du kan finde en lejlighed i Fuengirola fra 80.000 til 100.000 euro, og du kan købe huse i Manilva udenfor Malaga for omtrent 350.000 euro.

Du kan gå på opdagelse i boligmarkedet for tvangsauktioner og finde en bolig, der passer til dig. En bolig, der er sat på tvangsauktion, vil ofte blive solgt så hurtigt som muligt for at undgå omkostninger forbundet med sagen. Derfor finder du ofte boliger til rimelige priser, der sælges efter førstbydende.

Uanset hvilken bolig du har sat dine øjne på, er det vigtigt, at du får mulighed for at inspicere ejendommen inden. Samtidig er det en god ide at tage en dansk ejendomsmægler med på råd, da der kan være fælder i form at lokal skat, der skal betales eller problemer i forhold til beliggenhed såsom kriminalitet eller lignende.

Derfor er det altid fornuftigt at spørge dem til råds, der har forstand på det. Så slipper du for at skulle betale for mere end du beder om, og du kan hurtigst muligt få dine drømme i hus med en drømmebolig i området omkring Malaga.

Find din drømmebolig i dag

Din drømmebolig i Spanien

Spanien har i mange år været en drømmedestination for mange danskere. Området omkring Malaga og Costa del Sol tilbyder sol næsten hele året rundt og vidunderlige strande at bade ved. Derfor finder du også mange danskerkolonier i Fuengirola og Torremolinos. Danskerne elsker at slappe af ved sol, strand og vand, og Sydspanien tilbyder de bedste og billigste beliggenheder i Europa.

Du kan opleve den spanske kultur tæt på, drikke vin med udsigt over Middelhavet og spise tapas og paella på de sene sommeraftener til lyden af fårekyllinger i mørket. Spansk kultur har masser af kulinariske oplevelser og stemninger at byde på, og med en bolig på Costa del Sol kan du gøre drømmen til hverdag.

I nærheden af Malaga finder du også skønne destinationer som den unikke by Ronda, der er flere dages besøg værd. Det er den perfekte by til at tage billeder i. Samtidig har du skønne bjergområder tæt på med naturparker både nord og vest for Malaga.

Med den rette bolig vil du kunne invitere venner og familie ned til et dejligt ophold på sydkysten. Så slipper du for at spekulere i, hvor ferien skal holdes næste år. Spanien har lidt af det hele, og det kan være din drøm, der går i opfyldelse. Find den perfekte bolig til dig allerede i dag, så kan du komme i gang med at realisere dine drømme.