Fik fire år for narkosalg

Har du kendskab til andre, der sælger narko, så tip os, lyder opfordringen fra politiet. Foto: Presse

Narkohandel En 23-årig mand er idømt fire års fængsel for salg af narkotika og besiddelse af kokain, ketamin og amfetamin.

Af André Bentsen

En pusher fra Rødovre kan se frem til at se sin ungdom forsvinde ud mellem fingrene. Det sker efter, retten mandag idømte ham fire år på vand og brød i Hotel Gitterly.

Den unge mand var blandt andet tiltalt for at være i besiddelse af 29,3 gram kokain, 241 gram ketamin og 893,14 gram amfetamin. Samtidig var han tiltalt for at være i besiddelse af penge, der stammede fra salg af narkotika.

Sagen kom til politiets kendskab efter tip om narkosalg. Det gjorde at politiet satte stedet under kortvarig observation og i den forbindelse kunne anholde den nu dømte og beslaglægge narkotika i en ejendom i Rødovre. Politiets anholdelse skete den 31. maj og dommen faldt altså her i midten af august.

”Sagen her blev til efter et godt tip, og jeg kan kun opfordre andre borgere til at gøre det samme, hvis de har kendskab til narkosalg i deres kvarter,” siger anklager i sagen Mette Gohr Damgaard.