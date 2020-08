Få massage i hjemmet, når det passer dig

Sponsoreret indhold Får du hold i nakken af din gamle, slidte lænestol? Er du træt af at skulle gå hele vejen ned i gågaden for at få massage fra den lokale massør? Nu kan du kombinere de to og finde en massagestol, der giver dig det bedste fra massøren direkte hjem i stuen foran fjernsynet. Med en massagestol kan du løsne op i musklerne og slappe af, lige når det passer dig. Det er den perfekte afslutning på en hård og lang dag.

Klemmer dine myoser også i ryggen, lige som du har sat dig i lænestolen foran fjernsynet? Ville det ikke være skønt, hvis du kunne få massage lige nu og her? En massagestol kan være svaret for dig. Så kan du få massage, mens du sidder og slapper af foran dine yndlingsprogrammer eller TV-Avisen. Det giver dig hidtil usete muligheder for at slappe af, styrke dine muskler og få mere overskud i hverdagen.

Drømmer du også om massage derhjemme? Modelfoto: Pixabay

Find den bedste massagestol

Med en massagestol kan du få massage i alle døgnets timer, lige når du har lyst til det. Og du betaler ikke en krone for det. Faste tider hos massøren eller kiropraktoren kan være svære at få til at passe ind i et travlt skema, og derfor er en massagestol perfekt til dig, der har en travl hverdag med børn og arbejde.

Særligt hvis du har arbejde, hvor du bruger kroppen meget, eksempelvis løfter på børn, laver mad eller andet hårdt fysisk arbejde, så kan en aften i massagestolen gøre underværker, især hvis det er en god massagestol du har købt. Du kan finde den bedste massagestol online og læse mere om, hvilke massagestole der er bedst i test.

I testen kan du finde en stol, der vinder efter forskellige parametre. En massagestol til den bedste pris finder du altid. Selv den billigste stol har meget tilbehør som indbyggede højtalere, forskellige massageprogrammer og massageteknikker. Selv for få penge får du altså utrolig meget for prisen.

Er du mere til luksus kan du få en model, der har op til 36 akupunkturpunkter, den kan finde for dig. Dette er inklusiv lys- og varmeterapi, og den scanner og analyserer din krop, som en massør ikke kan. Det er massagestolens Rolls Royce, og den kan gøre ting, du aldrig har drømt om for en massagestol.

Køb en massagestol i stedet for at lade hunden gøre det. Modelfoto: Pixabay

Du kan også finde en massagestol, der giver lufttryksmassage og sørger for hele kroppen på en gang. Det er det kompromisløse valg, hvor der ikke bliver sparet på teknologien. Du finder endda USB-stik og trådløs oplader til din telefon. Så kan du ringe til din ægtefælle, imens du sidder derhjemme og får den massage, I begge to har drømt om.

Er du mere moderne anlagt, kan du få en massagestol formet som en chaiselong. Den ser ikke bare flot og stilren ud. Den er også simpel i sit design, fås i flere farver og har noget minimalistisk over sig. Hvor de andre massagestole fylder lidt mere, så er den moderne chaiselong let og enkel at bære rundt på.

Prisen for bedst i test går til den massagestol, der tilbyder forskellige slags massage, som lufttryksmassage, fodsålsmassage og varmeterapi via infrarød stråling. Den scanner din krop, så den tilpasser sig dine former og behov. Det hjælper, at alle indstillinger er lavet korrekt, og du får den bedste massage for pengene.

Hvad en massagestol kan gøre for dig

En god massagestol giver dig ikke bare massage i ryg, nakke og lænd. Den sørger også for at afstresse kroppen og øge din blodcirkulation. De spændinger, som du bærer rundt på efter en lang dags arbejde, skal løsnes op igen, og her tilbyder en massagestol den bedste afspænding for prisen.

Hvis spændingerne i dine muskler ikke forløses, så samles der affaldsstoffer i musklerne. Du kan fremskynde den naturlige proces, der foregår i din krop ved at give dine muskler den bedste afspænding. Det er godt for dit lymfesystem, som også er afhængig af blodcirkulation i kroppen.

Smid trygt din gamle lænestol på gaden. Modelfoto: Pixabay

Der er mange penge at spare på en massagestol frem for at gå til en professionel massør. De kan hurtigt koste mange hundrede kroner i timen, og selvom det føles fantastisk, er det ikke sikkert, I når rundt om alle de spændinger, du har behov får, bliver forløst.

En massagestol giver dig mulighed for at afspænde kroppen, når du har tid, lyst og behov for det. Og du betaler ikke ekstra, da du kan tage så mange gange, du har lyst til. Penge til strøm og vedligeholdelse er til at overse, da du med den rette massagestol kan få massage, når du vil, i mange år fremover.

Du slipper også for at planlægge besøg hos klinikkerne. Når du kan gøre det direkte hjemme fra stuen, så slipper du får at trodse vind og vejr for en times massage. Den bedste massage fås alligevel derhjemme, og du kan give dig selv de bedste muligheder ved at investere i en massagestol i dag.