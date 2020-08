Efterlyser løsninger på rotteproblem

En beboer på Jyllingevej opffordrer opfindsomme sjæle i Rødovre til at komme med løsninger på rotteproblemerne. Foto: Privat

Rotter Jyllingevej blev oprindeligt opført som et hestevogngsspor. Selvom den travle gade siden er blevet udvidet flere gange, er der så lidt plads, at flere sætter affaldscontainere ud på fortovet og tiltrækker rotter. Nu opfordrer en beboer byens opfindere og kreative tænkere til at komme med løsninger.

Af André Bentsen

Rotter spiser alt. Selv døre. Det kan Tina Auda fra Jyllingevej skrive under på. Gennem de sidste to år er hun en af flere, hun selv har snakket med, der er plaget af rottebesøg.

Skadedyrene bliver til dels tiltrukket af fyldte skraldespande, og især dem, der fra tid til anden bliver sat forkert ud på Jyllingevej.

Problemet er, at nogle af husene langs det gamle hestespor, som vejen oprindeligt var, ikke har særlig meget plads til de nye beholdere, der skal kunne rumme flere slags affald.

Derfor sætter nogen dem måske ud på vejen i god tro om, at det også er nemmere for renovationsfolket at hente dem der.

”Men det må man ikke,” understreger Jan Kongebro (S), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

”De ryster lidt på hovedet i forvaltningen, når jeg fortæller, at der skulle være rotteproblemer lige netop der i Rødovre,” siger han.

”Hvis folk bare følger regulativerne, burde der ikke være problemer, og der er rottefolk på, hvis det skulle ske. Man skal ikke overfylde sine beholdere, og man skal lade dem stå, hvor de er. Vi vil ikke have, det ligner Klondyke, men det er ikke et gængs problem,” understreger Jan Kongebro.

Opfindsomme løsninger

Det er Tina Auda fra Jyllingevej helt enig i. Hun har haft besøg af rotter, der har spist sig vej gennem hendes dør, og rottefængeren har været ude og fange dem i huset.

Samtidig har hun og naboerne haft problemer med en sammenfaldet kloak.

”Vi tør aldrig have vores døre åbne da rotterne løber ude på Jyllingevej også. Jeg har set, hvordan rotterne piler frem og tilbage mellem vores lagerrum og naboens container, fordi der er mad i containeren og fred i vores lagerrum,” fortæller Tina Auda, der nu håber, at nogle opfindsomme lokale kan hjælpe med at finde plads eller løsninger på de fyldte containere.

”Jeg kunne godt tænke mig en debat i avisen, om hvordan vi forener mange containere og manglen på plads. Man kan eventuelt skrive i avisen, at man ønsker gode ideer, og hvis nogle har brug for at gøre kommunen opmærksom på et aktuelt problem, kan de kontakte kommunen på miljoe@.rk.dk. Eventuelt kan man lave en ’grøn bølge’ af tiltag, der kan afhjælpe overforbrug og smid væk kultur,” siger hun.

På rådhuset er Jan Kongebro åben for nye idéer, men understreger, at hvis man bare følger retningslinjerne for de nuværende affaldsregler, så burde alting være i orden.

”Rotter generelt i Rødovre er et problem ja, men når man ser dem, skal man kontakte rottefængeren. Der skal en hurtig reaktion til og i hovedtræk har vi styr på det. Nu hjemtager vi oven i hatten ordningen, så går fra at have et firma, der kun havde én mand ansat, til nu at have to mand på sagen. Det giver også plads til opsøgende arbejde og snak om løsninger på konkrete problemer, som her på Jyllingevej,” påpeger han.