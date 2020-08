Døren til den nye sæson åbnes

Emil Wass kan blive en af Avartas vigtige profiler i denne sæson. Foto: Brian Poulsen / arkiv

fodbold På lørdag det atter løs for Avarta i 2. division, når sæsonen starter ude mod FA 2000.

Af Mike Hjulmand

En ny sæson står atter for døren i 2 division, hvor Avarta har første kamp den 29. august på Frederiksberg mod FA 2000, men det bliver ikke det samme Avarta-hold, der vil stå klar på Frederiksberg Stadion.

Flere profiler fra de sidste par sæsoner er væk og en række unge folk er hentet ind som erstatning. Bemærkelsesværdigt er det specielt, at den nu tidligere Avarta-angriber Jonas Hemmingshøj har forladt Espelunden.

Flere unge spillere er kommet til den i forvejen unge trup, men en gammel kending i form af Morten Nielsen er tilbage i Avarta og angriberen bliver faktisk den ældste i truppen med sine 30 år.

”De spillere, som har forladt os, er dem med mange divisionskampe på CV’et. Det er en ung trup vi har, men stadig med en god rygrad. Der er en voldsomt sult i holdet, da mange af de unge rigtig gerne vil frem. Vi har vist, at vi på de gode dage kan spille op mod HB Køge,” fortæller cheftræner Thomas Westh Hansen.

Afgang: Jonas Hemmings-

høj(Brønshøj), Oliver Carrara (Vendsyssel), Mehmet Coskun (FC Roskilde)

Tilgang: Oliver Funch (Lyngby), Sebastian Fischer (FCKs ungdomsafdeling), Mikkel Eslund (Brøndbys ungdomsafdeling), Frederik Jørgensen (Hvidovre IF) og Morten Nielsen (Hvidovre IF)

En hård pulje

Der bliver flere yderst interessante kampe for Avarta, hvor blandt andet de tre nedrykkere fra 1. divi-

sion FC Roskilde, Nykøbing FC og Næstved venter det unge Avarta-mandskab, der har bevæget sig i den rigtige retning i opstarten, blandt andet da de spillede 1-1 mod HB Køge fra 1. division.

Første kamp er på lørdag på Frederiksberg Stadion, hvor Avarta skal besøge FA 2000.

”De er et rigtig godt hold og et af de hold, som vi skal kæmpe med for at holde under os, men som vi også godt ved kan blive en stor mundfuld. Det er ikke nemt at spille hos dem, det ved vi udmærket,” lyder det fra cheftræneren.

Træningskampe

Greve–Avarta 0-2

0-1 Frederik Jørgensen

0-2 Mads Walter

GVI–Avarta 0-2

0-1 Morten Nielsen

0-2 Mads Walter

Avarta – Holbæk 1-1

1-1 Emil Thomsen

HB Køge – Avarta 1-1

1-1 Emil Wass

Avarta–KFUM Roskilde 1-2

Holdets profiler

Inden sidste sæson valgte jeg Avartas 10’er Emil Wass, som en af de helt afgørende profiler og han er igen blandt mit bud på holdets profiler.

Emil Wass er på sine bedste dage totalt afgørende for Thomas Wesths tropper og han ser igen ud til at time sin form perfekt frem mod sæsonstarten, han bliver utrolig spændende at følge igen.

Samtidig vil jeg også kigge mod Avartas forsvarsklippe Victor Guldbransen, der bare er blevet bedre og bedre som styrmand i Avarta-defensiven.

Til slut kan man selvfølgelig ikke komme udenom Emil Thomsen, der udover anførerbindet også udstråler anfører med alt kraft på grønsværen. De tre spillere bliver utrolig vigtige for Avarta i den sæson, som begynder på lørdag.



Avartas anfører Emil Thomsen.