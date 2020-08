Centerdirektør udnævnt som ambassadør

Jesper Andreasen smider 100 kroner plus 10.000 til indsamlingen i forbindelse med sin udnævnelse. Foto: Ian Nielsen

Landsindsamling Det kunne være endt som den historisk dårligste indsamling for Kræftens Bekæmpelse nogensinde, da coronafrygten holdt indsamlerne væk søndag eftermiddag. En jætteindsats fra lokalafdelingen og deres samarbejdspartnere gav dog et flot resultatet.

Af André Bentsen

Det kræver cirka 100 mennesker, og helst 120 at nå rundt til alle døre i Rødovre i løbet af et par timer. I søndags blev flere indsamlere desværre væk fra Kræftens Bekæmpelses indsamling, så der ialt kun var 38 til at ringe på klokkerne.

Alligevel endte Rødovre med at donere 88.828 kroner, som i lyset af coronakrisen må siges at være et flot resultat.

Det mener i hvert fald en meget rørt formand for lokalafdelingen, Jette Jensen.

“Det er et fantantisk resultat. De frivilliges indsats er enestående,” siger hun og sender en varm tak til kunstneren Per Hillo, der auktionerede et maleri væk i centeret.

Det gav 9101 kroner ind på kontoen.

“Tak til Divas Sanvich butikken, Menu Spot Café, Millo Radio og Rødovre Centrum,” skynder hun sig at tilføje.

Ny ambassadør

Især sidstnævnte kommer vi måske til at høre om igen.

I forbindelse med indsamlingen udnævnte lokalafdelingen nemlig deres anden ambassadør, centerdirektør, Jesper Andreasen.

“Vi glæder os til samarbejdet med den nye ambassadør Jesper Adressen, sagde formand for Kræftens Bekæmpelse, der i dagens anledning var taget til Rødovre for at takke de Rødovreborgere, der altid støtter flot op om kræftsagen.

For Jesper Andreasen var det en stor ting at blive udnævnt.

“Det er en stor ære og en vigtig sag, som jeg vil gøre mig umage med at arbejde for. Vi har i mange år støttet den gode sag, men hvis vi i fremtiden kan bruges i forskellige sammenhænge, så står jeg til rådighed, så vidt det er mig muligt,” siger Jesper Andreasen.

I skyggen af corona

Hele dagen igennem var der aktiviteter i centeret, der også førte til samtaler med pårørende og kræftramte. I baggrunden underholdt Radio Rødovre med forskellige studieværter og gæsterne kunne på stedet også nyde den gode musik.

Det gjorde blandt andre borgmester Britt Jensen (S), der faktisk også er ambassadør for kræftsagen.

“Det er dejligt at mærke sammenholdet og fællesskabet i Rødovre – især efter en lang periode, hvor vi ikke kunne samle ind pga corona. Tak til alle, fordi I tager så godt imod os og tak for alle bidragene til kræftsagen. Og tak til alle de frivillige indsamlere,” siger Britt Jensen

Hun fik følgeskab af formand for Social- og Sundhedsudvalget, Annie Arnoldsen Pedersen.

Jeg har i dag tilbragt dagen i selskab med de frivillige, som står bag landsindsamlingen. mange havde i år valgt ikke at deltage på grund af nervøsitet for COVID-19. til gengæld har bidragsyderne været meget gavmilde. Stort tillykke ti os alle, som på den ene eller anden måde får glæde af indsamlingen,” siger Annie Arnoldsen Petersen.