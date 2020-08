Bygger lejeboliger i Rødovres hjerte

Sådan kan der komme til at se ud i det gamle erhvervskvarter. Foto: Illustration: Heimstaden

Bolig Det har i mange år lignet en forladt engelsk havneby, hvis man har zoomet ind på de tidligere erhvervsbygninger i industrikvarteret kun få 100 meter fra det fintpolerede højhus. Nu starter byggeprojekt Karrébyen, der vil skabe masser af nye lejeboliger og give plads til nyt erhverv.

Af André Bentsen

Om Heimstadens ejendom i Karrébyen: • Den nye ejendom kommer til at bestå af 145 boliger med to til fire-værelsesenheder på cirka 13.200 m² samt erhvervslejemål på samlet 1.100 m² • Der bliver etableret parkeringsdæk i naturlig forlængelse af boligerne og ovenpå dette etableres det grønne gårdrum i forskellige niveauer, små oaser og rekreative arealer. • Ejendommen bliver en del af Karrébyen, en ny, selvstændig bydel i den nye bymidte ved Rødovre Rådhus, med boliger, handelsmuligheder og erhverv. • Karrébyen bliver et af seks nye kvarterer i den nye bydel, Bykernen.

Tre erhvervsejendomme, der for længst burde være brugt som kulisser i en gyserfilm, bliver nu endelig revet ned.

Det Heimstaden, der gør en ende på de slidte bygninger for at gøre plads til det kommende boligbyggeri i den nye bydel, Karrébyen. Karrébyen bliver et af seks nye kvarterer i den nye bydel, Bykernen

Forude venter en ejendom med 145 lejeboliger, som firmaet kalder for familievenlige, samt

erhvervslejemål.

Målet er, at hele området skal blive en blomstrende bydel, og når de første bygninger først er revet ned, starter det egentlige byggeprojekt: en ny ejendom på 13.200 kvadratmeter lejeboliger og 1.100 m² erhverv.

Lejeboligerne vil spænde fra to til fire-værelsesenheder, med privat altan eller

terrasse, parkeringsdæk – og den store gård, der ligger som en grøn oase i flere niveauer med

små lommer til leg, nyttehaver og rekreative områder.

Klimaoptimeret ejendom

Hører du til dem, der går op i bæredygtighed, som er på udkig efter en lejlighed i hjertet af Rødovre, kan du glæde dig over, at bebyggelsen ligger tæt på det kommende hovedstrøg og med de klimatilpassede løsninger, såsom grønne tage og integreret LAR- og skybrudssikring, vil fremme Rødovre Kommunes vision om en grønnere by.

”Rødovre er inde i en spændende udvikling med mange nye tilflyttere – og hele projektet

omkring Karrébyen og den nye bykerne taler rigtigt fint ind i moderne byplanlægning, hvor

der både tages hensyn til bæredygtighed, fællesskaber, plads til privatliv og ikke mindst en

sammenhængende infrastruktur,” siger investeringsdirektør i Heimstaden,

Christian Fladeland.

”Hos Heimstaden ser vi frem til at bidrage til udviklingen af området, og til at byde en masse

nye beboere velkommen,” tilføjer han.

Projektet er udviklet og opføres i samarbejde med totalentreprenør RosenfeldtNielsen ApS og

forventes at stå klar i løbet af efteråret 2022.

Heimstaden har i forvejen en ejendom på Rødager Allé i Rødovre.